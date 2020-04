Da die Landesregierung in Baden-Württemberg eine Pflicht zum Tragen von sogenannten „Alltagsmasken“ beim Einkaufen und im öffentlichen Personenverkehr ab Montag, 27. April, beschlossen hat, informierte OB Martin Staab gestern, was dies genau für Radolfzell bedeutet.

Ab Mittwoch auf dem Wochenmarkt

Für den Wochenmarkt, der mittwochs und samstags stattfindet, ist die Maskenpflicht erstmalig am Mittwoch, 29. April, verbindlich. Weil der Sicherheitsabstand auf dem Wochenmarkt nur schwierig einzuhalten sei, ruft der OB dazu auf, sich dort unbedingt an die Maskenpflicht zu halten. Auch wenn – wie bei Vergehen an anderen Orten auch – erst ab Montag, 4. Mai, ein Bußgeld fällig werde.

Generell, so Staab weiter, gebe es aber keine Pflicht auf öffentlichen Plätzen, Mund- und Nasenmasken zu tragen. „Es ist nicht notwendig, bei einem Spaziergang auf der Mettnau eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen“, erläuterte Staab. Draußen sei es ja möglich – ausgenommen auf dem Wochenmarkt – den gebotenen Abstand einzuhalten. Die Corona-Verordnung des Landes habe man in der Allgemeinverfügung für die Stadt Radolfzell an anderer Stelle präzisiert: Auch an Bushaltestellen und Bahnsteigen ist es in Radolfzell ab Montag verpflichtend, eine Alltagsmaske zu tragen. „Wir wollten die Lücken der Landesregierung hier schließen“, erklärte Staab. Der Abstand sei beim Ein- und Aussteigen nicht einzuhalten.

In allen öffentlichen Einrichtungen, also beispielsweise auch im Taxi, in Geschäften oder in Banken gelte die Tragepflicht. Holger Vetter, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste, fügte zudem an, dass Masken auch bei Handwerksbesuchen verpflichtend seien. „Ähnlich wie in einer Bank trifft jemand auf einen Kunden. Daher gilt die Tragepflicht für Handwerker und das Reinigungspersonal.“ Martin Staab nimmt wahr, dass die Menschen mehr raus wollten, stellt aber zufrieden fest: „Man sieht trotzdem die große Vernunft der Menschen in Radolfzell.“