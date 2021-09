Für Radolfzell steht nach der Bundestagswahl eine weitere, wichtige Wahl ins Haus: Am Sonntag, 17. Oktober, wird der Oberbürgermeister gewählt. Amtsinhaber Martin Staab will in den nächsten acht Jahren den begonnenen Weg fortsetzen, teilt er in einer Presseinformation mit.

Sein Wahlspruch lautet dabei: „Gemeinsam geht‘s weiter.“ Seine selbst ernannten Schwerpunktthemen sind dabei Leben für Jung und Alt, Bürgerbeteiligung und Klimaschutz.

Erster Spaziergang am 28. September

In den kommenden Wochen will Martin Staab das Gespräch mit möglichst vielen Bürgern suchen.

Radolfzell Die OB-Kandidaten und der Naturschutz: Traute Einigkeit bei der Podiumsdiskussion der Umweltschutzverbände Das könnte Sie auch interessieren

Neben den Infoständen auf dem Marktplatz lädt er in den Ortsteilen zu Spaziergängen jeweils um 17 Uhr ein: am Dienstag, 28. September, in Liggeringen, am Mittwoch, 29. September, in Markelfingen, am Donnerstag, 30. September, in Böhringen, am Freitag, 1. Oktober, in Stahringen, am Donnerstag, 7. Oktober, in Güttingen und am Freitag, 8. Oktober, in Möggingen. Treffpunkt ist jeweils am Rathaus.

Stadtteil-Rundgänge im Oktober

Ferner bietet Staab auch Stadtteil-Rundgänge an. Diese finden wie folgt statt: Am Montag, 4. Oktober, gibt es den Rundgang Seeufer und Mettnau mit Treffpunkt am Herzenparkplatz, am Montag, 11. Oktober, findet der Rundgang Altbohl und Nordstadt statt mit Treffpunkt beim Schoch-Areal, am Mittwoch, 13. Oktober, der Rundgang Weinburg und Konstanzer Straße mit dem Treffpunkt Buchhofsteig und schließlich findet am Donnerstag, 14. Oktober, der Rundgang Ratoldus und Innenstadt mit dem Treffpunkt Ratoldusschule statt. Auch diese Rundgänge beginnen um 17 Uhr.

Die öffentliche Kandidatenvorstellung der Stadt Radolfzell findet am Mittwoch, 6. Oktober, ab 18.30 Uhr im Milchwerk statt.

Anmeldung für die Podiumsdiskission

Am Samstag, 9. Oktober, ist Staab ab 16 Uhr im s‘Bokle mit Jugendlichen und dem Jugendgemeinderat im Gespräch. Am Dienstag, 12. Oktober, findet die Podiumsdiskussion des SÜDKURIER im Milchwerk statt. Los geht es um 19.30 Uhr. Wer im Milchwerk dabei sein möchte, kann sich kostenlos online auf www.meinSK.de/ob-rado anmelden und bis zu zwei Plätze reservieren. Es gilt die 3G-Regelung – geimpft, genesen oder getestet.