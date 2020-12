von Georg Lange

Zuerst gab es einen Aufruf unter Kindern und Jugendlichen aus Markelfingen. Ihm folgten 24 kleine Künstler zwischen vier und 14 Jahren mit Einfallsreichtum und Fantasie, um den Mitbürgern mit einem Adventskalender unter freiem Himmel eine Freude zu bereiten. Entlang des Gartens des Vereins Petite Cigale am östlichen Ortseingang errichtete die Kreativ-Werkstatt für Kinder und Jugendliche eine Freiluftgalerie. Bis Heiligabend wird jeden Tag ein neues Bild mit weihnachtlichem Bezug enthüllt. Bereits Ende April zeigten Kinder in einer Freiluftgalerie ihre in Bildern und Geschichten festgehaltenen Eindrücke zur Corona-Pandemie. Nun erfreuen sie die Markelfinger mit Aquarellen, Blei-, Filz- und Buntstift-Zeichnungen, aber auch mit Gedichten und Bildern aus geschmolzenem Wachs.

Die Ziele des Vereins Petite Cigale Aus dem Französischen übersetzt heißt petite cigale „kleine Grille“. Das Zirpen von Grillen gilt in Südfrankreich als Symbol der Freude. Der Markelfinger Verein fühlt sich dem Gedanken des pädagogischen Lernens für Kinder und Jugendliche verpflichtet und bietet Kurse, Projekt und Ferienprogramme zur Förderung künstlerischer und literarischer Fähigkeiten und zur Persönlichkeitsentwicklung an. Die Kinder beteiligen sich an Bastelaktionen für den Markelfinger Osterbrunnen, entwickeln in einer Schreibwerkstatt eigene Geschichten oder leben ihre Kreativität in einem Kinder-Kunst-Atelier aus.

Der Freiluft-Adventskalender liegt an einer zentralen Stelle zwischen dem einzigen Lebensmittelgeschäft und dem Markelfinger Unterdorf, erläutert die Vorsitzende des Vereins, Charlotte Villinger-Ménétré: Und hier kämen auch die meisten Leute vorbei. „Die Lage ist toll. Die Menschen laufen auf dem Weg zum Bahnhaltepunkt vorbei“, so der stellvertretende Vorsitzende der Kreativwerkstatt, Hans-Georg Lauer.

Der Verein habe schon bei seiner ersten Corona-Galerie Ende April positive Rückmeldungen erhalten, erzählt Lauer mit Freude. Die Bilder wurden damals laminiert und am Gartenzaun eher improvisiert als professionell präsentiert. Für den Freiluft-Adventskalender konnte der Verein eine Markelfinger Schlosserei für ein stabiles Aufhängesystem mit Seilen und Stahlpfosten gewinnen. Allein 500 Euro spendete ein Bauunternehmen für die 24 wasserdichten Bilderrahmen. Weitere Kleinspenden aus dem Dorf ermöglichten die Freiluftgalerie, die im nächsten Jahr mit Künstlern aus der Region fortgeführt werden soll.

Ersatz für die ausgefallenen Adventsfenster

Der Adventskalender wurde als Alternative für die traditionellen Adventsfenster entwickelt, die wegen der Corona-Pandemie diesmal ausfielen. Der Verein rief über einen Post-Verteiler des stellvertretenden Vorsitzenden die Kinder zur Malaktion auf und stellte vor dem Haus der Petite Cigale eine Kiste für den Einwurf der Bilder bereit. Als die erhoffte Anzahl von Bildern erreicht wurde, entfernte Hans-Georg Lauer die Sammelkiste, damit Kinder nicht enttäuscht würden, falls überzählige Bilder nicht aufgehängt werden konnten. Zudem wollte der Verein keine Auswahl treffen, erklärt die Vorsitzende: „Jedes Kind malt einfach wunderbar.“

Vereinsarbeit leidet unter der Corona-Pandemie

Die kleinen Kunstwerke hängen an einem rund 25 Meter langen Seilsystem in wettergeschützten Metallrahmen. Bis zum Heiligen Abend möchte der Verein täglich ein neues Bild enthüllen. Falls es zu einer generellen Ausgangssperre auch tagsüber kommen sollte, möchte der Verein für sämtliche Bahnfahrer die restlichen Bilder auf einmal zeigen.

Die Vereinstätigkeit hatte in den beengten Räumen des Petite Cigale während der Pandemie stark gelitten, bedauert Charlotte Villinger-Ménétré. Da viele ehrenamtlich Tätige im Verein den Risikogruppen für schwer verlaufende Infektionen angehören, sei so gut wie nichts gelaufen. Doch damit wieder Freude im Dorf aufkommen könne, habe der Verein den Adventskalender aufgestellt.