von Natalie Reiser

Markelfingen hat vier Spielplätze. Eine weitere Spielfläche ist im Neubaugebiet im Tal geplant. Im Spielflächenkonzept der Stadt, das die Erneuerung und Modernisierung zahlreicher Spielplätze vorsieht, stehen drei Markelfinger Plätze weit unten auf der Liste.

Die Stadt sieht geringen Handlungsbedarf, die Plätze aufzuwerten. Nur die Spielfläche an der Rosenstraße ist in die mittelfristige Planung aufgenommen. Im Ortschaftsrat gab es dazu kritische Stimmen.

„Davon sind wir nicht so begeistert“

In die Bestandsaufnahme der Stadt wurden alle 87 Spielflächen in der Kernstadt und den Ortsteilen aufgenommen. 38 von ihnen sind reine Spielplätze. Die Stadt will nun einige in die Jahre gekommene Plätze aufwerten. Sie sollen neue Spielgeräte für Kinder und Jugendliche, teils auch bessere Sitzgelegenheiten für Eltern bekommen. Auf den Spielplätzen in Markelfingen soll sich allerdings in nächster Zeit nichts tun.

Blick auf den Spielplatz an der Kindswiese.Der Spielplatz an der Kindswiese ist einer von vier Spielplätzen in Markelfingen. Die Stadt will in den nächsten Jahren an den Spielflächen nichts verändern. Der Ortschaftsrat wünscht sich, dass neue Spielgeräte aufgestellt werden. | Bild: Natalie Reiser

„Davon sind wir nicht so begeistert“, meinte Ortsvorsteher Lorenz Thum. Es sei ihm klar, dass die Sanierung einer Spielfläche mit 30.000 bis 100.000 Euro zu Buche schlage. Doch die Plätze in Markelfingen seien im Vergleich zu neugebauten Spielgeländen in anderen Ortsteilen lange nicht verändert und nur „dürftig“ ausgestattet. Deshalb habe er eine andere Priorisierung angeregt.

Beispiel Wasserspielplatz Radolfzell

Dirk Graf (CDU) wies darauf hin, dass Böhringen sehr attraktive Spielstätten mit verschiedenen Spielgeräten und Klettergerüsten aus Holz habe. Zusätzlich sei der Handlungsbedarf für den Spielplatz am Böhringer See im städtischen Konzept als hoch eingestuft. Auch Peter Blum (Freie Wähler) plädierte für eine engmaschige Aufwertung von Spielplätzen, es könne nicht nur um den Zustand der Geräte gehen. Die Attraktivität dieser Flächen stehe und falle mit dem Angebot an Spielgeräten.

Radolfzell Das Land unterstützt den Bau der neuen Markolfhalle mit 420.000 Euro Das könnte Sie auch interessieren

Das sei sehr gut am Wasserspielplatz in Radolfzell zu sehen, der sich zu einem Magneten für die gesamte Umgebung entwickelt habe. Martina Gleich forderte, mit der Planung des neuen Spielplatzes im Tal zu beginnen, damit beim Einzug der ersten Familien ein Spielplatz zur Verfügung steht.