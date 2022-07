Bei einem Arbeitsunfall hat sich ein 45-jähriger Lastwagenfahrer am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann in einer Firma in der Herrenlandstraße auf eine an seinem Lastwagen angebrachte Leiter geklettert. Aus bislang noch unbekannter Ursache sei er von dieser abgerutscht. Dabei habe er sich die Hand aufgerissen.

Notarzt und Rettungsdienst seien sofort ausgerückt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen sei der Mann von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Die Polizei Radolfzell führe nun noch weitere Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall durch.