Bei einem Arbeitsunfall hat sich ein Mann auf dem Gelände einer Firma in der Herrenlandstraße am Dienstagnachmittag am Bein verletzt. Laut der Polizei habe der 36-jährige Arbeiter einen an einer Laderampe stehenden Sattelauflieger mittels Gabelstapler beladen. Als der 39 Jahre alte Fahrer des Lasters mit der Zugmaschine weggefahren sei, sei der 36-Jährige samt Gabelstapler von der Rampe gestürzt. Dabei habe er sich Verletzungen zugezogen.

Ein Rettungswagen habe ihn daraufhin in eine Klinik gebracht. Ein ebenfalls angeforderter Rettungshubschrauber sei schlussendlich doch nicht benötigt worden.