Das Fassungsvermögen des einzigen Grüncontainers in Stahringen war in den vergangenen Wochen Anlass für Beschwerden seitens einiger Bürger. Der Container ist jeweils montags und donnerstags von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Besonders die Tatsache, dass er Mitte Oktober in einem Fall schon um 17 Uhr randvoll war, hat einige Stahringer verärgert.

„In Stahringen steht ebenso wie in allen anderen Ortsteilen ein Grüncontainer zur Verfügung. Einzige Ausnahme ist Böhringen, dort stehen aufgrund der Größe des Ortsteils zwei Container“, erläutert Ortsvorsteher Jürgen Aichelmann. „Im Herbst, wo viel Laub und Grünschnitt anfällt, ist es in den vergangenen Wochen zu Engpässen gekommen“, so Aichelmann.

Leerung fand nicht statt

Sandra Götting von der Stadtverwaltung ist der Sache auf den Grund gegangen. Leider sei eine beauftragte Leerung Mitte Oktober von der Entsorgungsfirma nicht durchgeführt worden, so dass der Container am folgenden Tag bereits vor der Öffnung voll gewesen sei.

Prinzipiell dürfe pro Haushalt eine Kofferraum-Ladung pro Monat angeliefert werden. Diese Menge werde vermutlich von manchen überschritten, so dass es nicht genügend Kapazitäten für alle Entsorger gäbe. Der Hauptentsorgungsweg für Grünschnitt sei die Biotonne am eigenen Haus. Wenn die Größe dieser Tonne nicht ausreiche, so könne sie durch eine größere ersetzt oder zusätzlich eine Saisonbiotonne bestellt werden.

Zweiter Container würde alle mehr kosten

„Die Anschaffung eines zweiten Grüncontainers ist nicht vorgesehen“, erklärt Aichelmann. „Die Gebühren für die Container werden über die Gebühren für die Biotonnen der Haushalte finanziert und entsprechend müssten die Bürger einen weiteren Container bezahlen“.

Für die Öffnung des Grüncontainers ist Gemeindearbeiter Sven Steiniger zuständig. „Mir ist wichtig zu betonen, dass Sven Steiniger zwar für die Betreuung des Containers zuständig ist, aber keine Kontrolle über dessen Kapazität hat. Er ist als Gemeindearbeiter sehr engagiert, was mir auch seitens der Bürger immer wieder bestätigt wird“, so Jürgen Aichelmann.