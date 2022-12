Wer sich nicht so recht entscheiden kann, ob ihm der Sinn nun nach einem Bier, einer Cola oder einem Cocktail steht, wird zumindest am 13. Dezember im Milchwerk kein Problem haben: Er braucht einfach nur Nicolai Friedrich zu fragen. Der Mentalmagier und Zauberkünstler erfasse mit seiner Mischung aus Zauberkunst, Psychologie und Intuition, was sein Gegenüber denke, versprechen die Veranstalter.

In Sekundenschnelle erfasse er zum Beispiel sämtliche Getränkewünsche des Publikums: Piña Colada, Jägermeister, Champagner, Kakao, heißer Kaffee sowie eine Maß Bier – alles wird sogleich aus einem Cocktail-Shaker serviert. Der Auftritt des Magiers im Milchwerk beginnt um 20 Uhr.

Zauberkunst auf großer Bühne

Mit seinem Live-Programm „Magie ganz nah – mit Stil, Charme und Methode“ geht Nicolai Friedrich erstmals auf die größeren Bühnen, wie es in einer Presseankündigung der Veranstalter heißt. Er absolviert zuletzt rund 150 Shows in einem eigens für ihn konzipierten Zelt in Frankfurt. Mit den beliebtesten Illusionen aus diesem Programm geht Friedrich nun im Herbst wieder auf Tournee.

Dank moderner Videotechnik werde den Zuschauern keine Illusion entgehen. Wenn Nicolai Friedrich auf Tour geht, werden die Besucher jedes Mal aufs Neue ins Staunen versetzt. Sein Repertoire ist so groß, dass der charmante Hesse auch diesmal wieder neue verblüffende Illusionen in seine Bühnenshow einbaut, die er live noch nicht gezeigt habe. Nicolai Friedrich repräsentiere eine neue Generation von Magiern, die ihr Publikum mit frischen Ideen ins Staunen versetzen.

Zufallsgenerator wählt Kandidaten aus Publikum aus

Großartige Showeffekte braucht er dafür nicht. Der charmante Hesse verlasse sich lieber auf seine Mischung aus Zauberkunst, Psychologie und Intuition – sodass man meine, einen Gedankenleser vor sich zu haben. Zuschauer, deren Gedanken er errät, würden durch Zufallsgeneratoren ausgewählt, so die Veranstalter weiter.

Karten gibt es unter www.s-promotion.de und unter Telefon (0 60 73) 72 27 40