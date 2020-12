von Natalie Reiser

Joseph Viktor von Scheffel war der meistgelesene deutsche Dichter seiner Zeit. „Neben seiner Bibel brauchte jeder Deutsche nur noch ein Buch Scheffels im Hause“, urteilte ein Biograf im Todesjahr des Autors. Radolfzell hat der Dichter in seinem bekanntesten Werk, dem historischen Roman Ekkehard, verewigt – 15 Jahre bevor er sich selbst am Zeller See niedergelassen hat. Auf der Mettnau suchte Scheffel, müde des Trubels in Karlsruhe, die Ruhe des ländlichen Lebens. Zwischen seinen beiden Wohnsitzen auf der Mettnau, der Villa Seehalde und dem Scheffelschlösschen pendelnd, verbrachte er die Sommermonate seiner letzten Lebensdekade am See bei der Gartenarbeit auf seinem Gut, beim Wandern und Fischen.

Viktor von Scheffel Der Dichter wird am 16. Februar 1816 in Karlsruhe geboren. Nach Abschluss eines Jurastudiums in München, Heidelberg, Berlin tritt er in den Staatsdienst ein. 1853 verfasst er während eines Aufenthalts auf Capri das lyrisch-epische Gedicht „Der Trompeter von Säckingen“. 1854 besucht er St. Gallen und den Hohentwiel. 1855 erscheint der Roman „Ekkehard„. Nach einer schweren Erkrankung heiratet er 1864 Karoline von Malzen, die ihm den Sohn Viktor gebiert. 1873 kauft Scheffel ein Seegrundstück in Radolfzell und lässt die Villa Seehalde bauen, das Mettnaugut erwirbt er drei Jahre später. Bis 1883 verlebt Scheffel die Sommermonate auf der Mettnau. Am 9. April 1886 stirbt der Dichter in Karlsruhe.

Abstecher in die Stadtbibliothek

Wer sich einen Überblick über Leben und Wirken von Scheffel verschaffen möchte, kann seinen Spaziergang mit einem Abstecher in die Stadtbibliothek Radolfzell beginnen. Im Erdgeschoss finden sich Biografien des heute weitgehend vergessenen Dichters, dessen historische Romane in den Jahren nach der gescheiterten Badischen Revolution von 1848 den Nerv der Zeit trafen und vor allem bei Frauen gut ankamen. Sein Mittelalterroman „Ekkehard„ erschien in 60 Auflagen, sein Erstlingswerk, „Der Trompeter von Säckingen“, sogar in 140 Auflagen.

Schon etwas bemoost steht Scheffels Büste im Park vor seinem Schlösschen auf der Mettnau. | Bild: Natalie Reiser

Zwei reich bebilderte Bände der Kunsthistorikerin Natalie Gutgesell zeigen Zeichnungen des Dichters, vor allem Landschaftsausschnitte mit charakteristischen historischen Bauten.

Weiter in die Scheffelstraße

Von der Stadtbibliothek aus verlässt man die Innenstadt über die Obertorbrücke und erreicht geradewegs die Scheffelstraße. In der Nummer 14 steht die Villa Seehalde, heute ein Teil der Klinik Seehalde. 1871 schrieb Scheffel an den befreundeten Historienmaler Anton von Werner: „Das Gescheiteste, was ich dieses Jahr unternommen, war, dass ich nach Deiner Hochzeit an den Bodensee ausgeflogen, mir bei Radolfzell ein Stück Gartenland, welches bis an den See reicht, erworben habe. Auf dieses ein bescheidenes Wohnhaus zu bauen und später idyllisch einzurichten, wird mehr und mehr mein Wunsch, da ich vollkommen karlsruhmüde bin.“

Die Villa Seehalde war der erste Wohnsitz Scheffels auf der Mettnau. Ab 1873 verbrachte er hier die Sommermonate, wanderte viel, ließ sich ein Badehäuschen errichten und ging Fischen. | Bild: Natalie Reiser

1873 war die Villa nach den Plänen des Architekten Josef Durm fertiggestellt. Hier erhielt Scheffel teils mehr Fanpost und Besuch seiner Leserinnen als ihm lieb war. So beschwerte er sich 1879 über den Besuch eines ganzen „Mädchenschwarms poesiebeflissener Pensionatstöchter“, die in seinem Garten alles, bis auf einen Pfirsich gepflückt hätten.

Am 3. November 1876 kaufte Scheffel das das 24 Hektar große Mettnaugut. Viele seiner Zeichnungen und Gedichte entstanden im Mettnauschlösschen. | Bild: Natalie Reiser

Hinab zum See

Weiter geht es auf der Mettnaustraße hinab zum See. Durch das Parkgelände, stets am Ufer entlang, kommt man zu „Scheffels Lieblingsort“ auf der Mettnau. Die Inschrift auf einem Felsen erinnert daran, dass Scheffel an diesem Stückchen Ufer offenbar oft seine Blicke auf die gegenüberliegende Höri und das Schweizer Ufer bis in die Alpen schweifen ließ. An einen Freund schickte der Dichter eine Einladung „an den Bodensee, wo ich für heiter einfachstes Leben mit viel Bewegung sorgen kann.“ In unmittelbarer Nähe lockt ein Kneippbecken. In Gedanken an den Dichter können Gesundheitsbeflissene also heute der Bewegung frönen, die Hosenbeine hochkrempeln und eine Runde durchs kalte Wasser waten.

Das ist der Blick über den Zeller See bis ans Schweizer Ufer von Scheffels Lieblingsplatz auf der Mettnau aus. | Bild: Natalie Reiser

Einige Hundert Meter weiter östlich kommt man zum Scheffelschlösschen, in dem heute die Verwaltung der Mettnaukur ist. 1876 hat Scheffel das Mettnaugut mit Wohnhaus, Wirtschaftsgebäude und Badehäuschen sowie Reben, Äcker und Wiesen erstanden. Er ließ den Turm anbauen, richtete sich rustikal ein, schrieb kaum noch und unternahm ausgedehnte Spaziergänge, ging baden, Kanufahren und auf die Jagd. Wer noch mehr „Scheffel-Eindrücke“ sammeln möchte, kann zurück in der Stadtmitte im Stadtmuseum Originalstücke von der Wiege bis zur Totenmaske des Dichters besichtigen.