Der Querklecks, die Freizeiteinrichtung für junge Menschen, freut sich über eine großzügige Spende der Lumpämusigg. Dies berichtet die Radolzeller Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Die elf Musiker der Lumpämusigg haben im vergangenen Winter auf dem Weihnachtsmarkt für vorweihnachtliche Stimmung gesorgt und dabei die stolze Summe von 1000 Euro eingenommen, die sie in diesem Jahr an den Freizeittreff für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung spenden. Petra Ott, Leiterin des Fachbereichs Partizipation und Integration bei der Radolfzeller Stadtverwaltung, bedankte sich herzlich bei Richard Christ von der Lumpämusigg, der den symbolischen Scheck überreichte. „Ich bin bewegt über die Höhe der Spende. Damit können wir wieder einige Wünsche erfüllen – Anschaffungen tätigen oder etwas Kreatives für den Querklecks aussuchen“, sagte Petra Ott, als sie den Scheck entgegennahm.

Die elf Musiker der Lumpämusigg, die aus verschiedenen Musikervereinigungen wie der Stadtkapelle und Fasnachtsgruppen kommen, haben sich vor Jahren zusammengefunden, sagt Richard Christ. Ein Standardtermin für sie ist der letzte Wochenmarkt vor Weihnachten. Zur vorweihnachtlichen Musik wird Glühwein und Kinderpunsch ausgeschenkt. Wer will, spendet dafür.

Auch Bernd Stolz vom Querklecks bedankte sich herzlich. Damit mit den Spenden schöne Aktionen für die Gruppe umgesetzt werden können, brauche es allerdings auch Betreuer. Und das ist ihm ein großes Anliegen: „Wir brauchen dringend ehrenamtliche Mitarbeiter.“

Wer gerne den einen oder anderen Samstagmorgen zwischen 9.30 und 14.30 Uhr etwas mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Querklecks unternehmen möchte, kann sich an Petra Ott wenden. Pädagogische Vorbildung wäre vorteilhaft, ist aber keine Voraussetzung. „Wichtiger ist es, das Herz auf dem richtigen Fleck zu haben“, führt Petra Ott aus.

Kontakt: Per Mail: querklecks@radolfzell.de oder bei Petra Ott, 07732-81240.