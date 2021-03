von Marina Kupferschmid

Lange war es still um die Böhringer Künstlerin Victoria Graf, die zuletzt im vergangenen Oktober, als die meisten Kulturtreibenden schon im Lockdown waren, noch mit respektablem Einsatz und entsprechendem Hygienekonzept das große viertägige Kulturspektakel „7:77 Ortszeit Böhringen“ auf die Beine stellte. Seit einigen Tagen ist wieder Leben in ihrem Atelier „Die Werkstatt„ zu beobachten, genauer gesagt eine Materialschlacht von Veranstaltungstechnik und Proben einzelner Musiker und Theaterleute.

„Demnächst wollen wir mit der Werkstatt-Bühne online gehen und über Zoom Kultur in die Haushalte bringen“, kündigt Victoria Graf strahlend an. „Da es wohl in nächster Zeit nicht möglich sein wird, Veranstaltungen mit unserem Anspruch der Wohnzimmer-Atmosphäre in der Werkstatt durchzuführen, haben wir uns entschlossen, ein Streaming-Set aufzubauen, um endlich wieder ein klein bisschen Kultur zu ermöglichen.“

Duo Somersalt und Impro-Theater machen den Anfang

Für sie absolutes Neuland, zauberte Victoria Graf mit ihrer Streaming-Idee zwei Männern ein glückliches Lächeln ins Gesicht. Robert Hirsche vom Improtheater Konstanz und Veranstaltungstechniker Daniel Rahn freuen sich, endlich wieder ihren Berufungen nachgehen zu können und sind voll in ihrem Element.

Auch Detlef Eilhardt und Lizzy Branz, das Konstanzer Duo Somersalt, sind heiß auf ihr erstes Konzert seit einem Jahr. „Wir haben es einfach alle satt, Veranstaltungen zu planen und am Ende wieder abzusagen“, macht Victoria Graf die Motivation für die neue Streaming- Veranstaltungsreihe deutlich. „Es ist ein Experiment, ein bisschen Balsam für unsere ausgehungerten Seelen, nicht zu vergleichen mit einem Livekonzert, aber das Einzige, was uns bleibt, bis es hoffentlich bald wieder richtig losgehen kann“, unterstreicht die Böhringer Künstlerin.

Testlauf beginnt am 27. März um 19.30 Uhr

Am Samstag, 27. März, ist ab 19.30 Uhr mit dem Konzert von Somersalt ein Testlauf geplant. Das Duo steht für Akustik-Pop und Wohlfühlmusik vom Feinsten. Den Link zur Veranstaltung, über den Interessierte per Internet das Konzert auf der Werkstatt-Bühne live miterleben können, gibt Victoria Graf in den nächsten Tagen auf ihrer Homepage bekannt. Es wird eine Spende erbeten. Den Erlös teilen sich die Beteiligten am Streaming-Projekt. Am 1. Mai, 19.30 Uhr, garantiert das Improtheater Konstanz auf der Werkstatt-Bühne beste Unterhaltung im Wohnzimmersessel und vielleicht für einen begrenzten Zuschauerkreis vor Ort.