Die Liggeringer Bürger haben genug von Autofahrern, die durchs Dorf rasen. Schon mehrmals hätten sich Anwohner über den Lärm beschwert, den Raser und Motorradfahrer gerade in den Sommermonaten verursachen. Das geht aus einer Mitteilung des Liggeringer Ortsvorstehers Hermann Leiz hervor.

Um dem entgegenzuwirken, sei die Ortsverwaltung aktiv geworden. Sie stellte im Mai 2021 an einer Problemstelle einen Geschwindigkeitsmesser auf: auf der Bodanrückstraße am Ortsausgang in Richtung Bodman. Ziel war es, verlässliche Verkehrszahlen zu ermitteln, um bei den Behörden mit fundierten Zahlen entsprechende Maßnahmen zu fordern.

Ergebnisse zeigen: Viele fahren zu schnell

In der letzten Sitzung des Ortschaftsrats vor dem Jahreswechsel stellte Leiz die Auswertung der Messungen vor. Die Ergebnisse zeigten, dass am Ortsausgang auf der Dettelbachstraße sehr oft zu schnell gefahren werde.

Anders sei das bei der fest installierten Anlage in der Bodanrückstraße am Ortsausgang Richtung Langenrain. Dort hielte sich der Großteil der Fahrer an die Höchstgeschwindigkeit. In Richtung Bodman seien an 18 Tagen im Mai und Juni 2021 in beide Richtungen fast 55.400 Fahrzeuge gezählt worden. Der Tagesdurchschnitt betrage 3075 Fahrzeuge.

103 Km/h statt den erlaubten 40

Von den Fahrern seien auch einige dabei erwischt worden, wie sie zu schnell fuhren. Der schnellste sei ortsauswärts mit 103 Kilometern pro Stunde erwischt worden. Ortseinwärts seien es 76 Stundekilometer gewesen. Erlaubt ist an dieser Stelle eine Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde.

Laut Mitteilung sollen die Messergebnisse aus der Bodanrückstraße sowie der Anlage an der Dettelbachstraße im Frühjahr näher ausgewertet werden. Leiz kündigte schon an, dass das Verhalten der Verkehrsteilnehmer in Sachen Geschwindigkeit künftig öfter mit mobilen Anlagen kontrolliert werde.

Radquerung soll kommen

Leiz sprach in der Ortschaftsratssitzung auch über eine Radquerung über die L220 südlich der Ortseinfahrt von Liggeringen. Die Querung beim Ortsausgang in Richtung Radolfzell sei grundsätzlich machbar. Das habe ein Ortstermin mit den Behörden ergeben.

Dabei sei angeregt worden, eine Querungshilfe mit einer Linksabbiegespur zu schaffen. Diese sei auch schon freigegeben worden. Der Bereich der L 220 werde nach den vorliegenden Planungen im Bereich der beiden Inselköpfe deutlich aufgeweitet.

Tafeln mit Aussicht

In Liggeringen sollen außerdem bald zwei neue Panoramatafeln aufgestellt werden: beim Aussichtspunkt Schneckenberg und beim Bannösch. Dafür werden voraussichtlich Finanzmittel vom ILE-Bodensee (Integrierte Ländliche Entwicklung) bereitgestellt, so Leiz.

Zum Jahresabschluss gab es noch einmal Zahlen: In Liggeringen lebten im Dezember 1008 Einwohner. Der Ortsteil ist somit um 200 Einwohner größer als Möggingen. 38 Wegzügen ständen 49 Zuzüge gegenüber. Gestorben seien zehn Liggeringer, fünf neue seien geboren worden. (pm/jem)