Radolfzell vor 3 Stunden

Lieber Industriebau als Kreissporthalle: So sieht es in der neuen Flüchtlingsunterkunft aus

Etagenbetten und Waschräume, die geteilt werden müssen: 100 neue Plätze zur Unterbringung von Flüchtlingen sind in der Herrenlandstraße am Dekorsy-Areal in Radolfzell entstanden. Damit wird auch Platz in Hallen frei.