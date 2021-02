von Leserbriefe

Zum Aufhängverbot von Bändeln im öffentlichen Raum hat uns ein Gedicht aus Stockach erreicht:

Anbändeln verboten In Radolfzell sind keine Bändel erlaubt? Sie dürfen nicht über die Straße hängen, so will man die Fastnacht einfach verdrängen. Mal ehrlich, Leute, uns war bisher nicht ganz klar: Tragen die Bändel so große Ansteckungsgefahr? Uns war es gar nicht so bewusst – anscheinend machen sie große Lust, die Regeln über den Haufen zu werfen – da muss man die Gesetze natürlich verschärfen!

Denn alle wissen, ist doch klar: Unter den Bändeln trifft sich ‘ne große Schar! Das konnte man schon immer sehen, unter so ‘nem Bändel kann viel geschehen: An Fastnacht unter dem Bändel getroffen, wurde schon immer viel gesoffen, und vom Bändel verführt, haben sich die Menschen berührt. Oder, oh weh, es kommt noch schlimmer: Am Ende küssen sie sich da immer!

Wir schlagen vor, um die Wogen zu glätten und natürlich auch die Bändel zu retten, sie mit Sicherheitsabstand aufzuhängen, damit sie sich gegenseitig nicht bedrängen. Ein Bändel nur aus einem Haushalt bitte, der wird dann befestigt ganz in der Mitte. Und pro Straße spannt man nur maximal dann eine Schnur. Ein bisschen fastnächtliches Gefühl wär damit möglich ohne Gewühl: Denn ein einsamer Bändel lockt keine Massen – und man kann die Fastnacht Fastnacht sein lassen. Dann ist die Infektionsgefahr gebannt und aller Schaden abgewandt. Corona sei Dank konnten wir verweilen bei diesen nicht ganz ernst gemeinten Zeilen.

Martina und Rainer Stockburger, Stockach

Zum Auftakt der Fasnet und des „Wahlkrampfes“ wie der Leserbriefschreiber in seinem Betreff schreibt:

Es fehlen klare Bekenntnisse Die ersten kunterbunten Wahlplakate mit vollmundigen Versprechungen und den Konterfeien der um unsere Gunst Werbenden hängen bereits an den Laternenpfosten links und rechts der Straßen und vermehren sich stetig; wir schreiben das Jahr 2021, Superwahljahr in Radolfzell! Fasnet in Radolfzell! Unsere Vertreter*innen für den heimischen Landtag in Stuttgart, den föderalistischen Bundestag in Berlin und unser neues Stadtoberhaupt*in wollen gewählt werden – gerne auch zum Wohle des Volkes. Und in diesem zum Wohle Zusammenhang möchte ich gerne einige der vollmundigen Wahlplakate-Slogan bier-kritisch unter die Lupe nehmen.

Ohne mich zu ereifern, ich würde hier gerne auch mal klare Bekenntnisse der Kandidaten*innen lesen wollen, wozu sich der oder die Einzelne aus der großen Bewerberschar bekennt. Nehmen wir verkehrstechnische und verkehrsentlastende Bekenntnisse, welche das tägliche Mit- und Hintereinander erträglicher machen könnten, wie zum Beispiel: Wir bekennen uns zum Ausbau eine „autobahnähnliche“ Fahrradtrasse von Konstanz über Radolfzell nach Singen. Bitte nicht die lächerliche Verschwendung von Landesmitteln – auch Steuergelder – und städtischen Mitteln für den mitleiderregenden und halbherzigen Ausbau des Radweges in Böhringen, für den auch noch Bäume gefällt wurden!

Zurzeit endet diese Radwegtrasse von Konstanz kommend am Albohlkreisel und setzt sich am Ortsausgang von Böhringen in Fahrtrichtung Singen fort. Wir bekennen uns zur Gestaltung eines sicheren Radweges auf der gesamten Friedrich-Werber-Straße, um einigermaßen unbeschadet bei der ZG oder dem Lebensmittel-Discount anzukommen. Was auf der Bismarckstraße und der Böhringerstraße funktioniert, sollte doch auch hier machbar sein, oder?

Wir bekennen uns zu einer schlanken und sinnvollen Rad- und Fußwegquerung der Gleise als Fortsetzung der Waldstraße in die Friedrichstraße direkt in die Innenstadt und ohne die schlechten Lösungen der Konstanzer Straße über die Konstanzer Brücke und den anschließenden lebensgefährlichen Kreisverkehr. Wir bekennen uns zu einer deutlichen Entlastung der Haselbrunnstraße und der angeschlossenen Kreisverkehre. Tatsächlich möchte ich noch zwei weitere Bekenntnispunkte strapazieren und ich stelle mich dem Shitstorm: Verlegung des Radolfzeller Bahnhofs ins Gleisdreieck! Ganz alter Schnee von gestern, die Idee ist nicht neu, aber sehr gut.

Ein Neubau mit Parkdecks, ebenso zentral am Stadtkern, ebenso gut, wenn nicht sogar besser über die Neurohr-Brücke erreichbar und, Radolfzell wäre wieder am See statt am Bahnhof. Das letzte wünschenswerte Bekenntnis wäre eine Reduzierung des Bahnlärms während der Nacht- oder während der Schlafenszeit, wenn ein mit drei Reisenden besetzter Zug um 4.45 Uhr durch das Stadtgebiet donnert, und zwar ohne jede Rücksicht. Vielleicht gibt es ja weitere Lesermeinungen, die nach meinem fasnetlichen Auftaktstinker auf Fortsetzung drängen. Eine Fortsetzung würde mich sehr freuen und das ist besser als eine zurzeit leider verbotene Teilnahme, schonungslos, schamlos und ohne Maske, beim Narrenspiegel. Mit einem verschmerzt-verschmitzten Zwinkern und einem lauten Narri-Narro zur glückseligen Fasnet.

Svend Koch, Radolfzell (Svend ist richtig)

Zur Corona-Verordnung und dem Schreiben der Stadt Radolfzell an die Zünfte sowie dem Artikel „Narren verlieren ihre Narrenfreiheit“:

Narren unter Idiotenverdacht Sehr geehrte Kontrolljunkies in und außerhalb von Ämtern und Behörden. Sie haben vollkommen Recht, Umzüge, Saalfasnet und die Ansammlung von Menschen zu verbieten. Schließlich ist das Virus eine Tatsache, und das wissen auch wir Narren. Den erhobenen Zeigefinger können sie sich aber sparen, denn es gibt bereits eine Coronaverordnung. Es war also schon vor ihren Verlautbarungen alles gesagt, nur eben noch nicht von allen. Was mich persönlich zutiefst verletzt, ist ihr offensichtliches Bild vom Bürger ganz allgemein und vom Narr im Speziellen. Was glauben sie denn, wie die Menschheit ohne amtliche Rundumbetreuung so alt geworden ist?

Der eigenverantwortlich denkende Mensch beginnt doch nicht erst beim Oberinspektor und wir „einfache Steuerzahler“ sind doch nicht alles verantwortungslose „Geisterfahrer“. Fasnet ist keine andere Form von Ballermann-Party und auch keine „Druckbetankung“ mit bescheuerter Beschallung von bescheuerten Schreihälsen aus überforderten Basslautsprechern. Mit diesem Klischee kann und will ich mich nicht identifizieren. Und ich verwahre mich als Narr dagegen, pauschal mit solchen Klischees in Verbindung gebracht zu werden. Für mich ist Fasnet Spaß, gute Laune und Kreativität auf einem gewissen intellektuellen Niveau. Fasnet hat auch etwas mit Stil zu tun und Stil funktioniert auch in Coronazeiten.

Und etwas Stil täte auch amtlichen Verlautbarungen gut. Man muss doch nicht alles, was jenseits behördlicher Kontrolle verläuft, im Keim ersticken. Die derzeitigen Vorschriften gelten doch schon, also auch für Narren. Und denen muss man doch die Fähigkeit zugestehen, abwägen zu können, was machbar ist, ohne sich selbst und andere in irgend einer Form zu gefährden. Wird der Bürger dieser Verantwortung nicht gerecht, kann man immer noch einschreiten. Aber man darf doch nicht von Anfang an alle unter „Idiotenverdacht“ stellen.

Welche Infektionsgefahr soll denn von Fasnetbändel über der Straße ausgehen? Sind die wirklich gefährlicher als ein Christbaum auf dem Marktplatz oder die derzeitigen Wahlplakate? Und wer tatsächlich die Übertragung von Viren verhindern möchte, müsste als eine der ersten Maßnahmen den öffentlichen Personenverkehr verbieten. Aber das ist ein anderes Thema.

Michael Häßler, Radolfzell

Zum Artikel „Narren verlieren Narrenfreiheit“ und dem Dekorierverbot im öffentlichen Raum:

Eine ganz armselige Vorstellung Liebe Stadt Radolfzell, was soll das denn? Dass es aufgrund der Corona-Beschränkungen eine Fasnet ohne Umzüge und Veranstaltungen werden würde, war lange bekannt und damit musste man sich abfinden. Dies wird auch nicht infrage gestellt. Aber hätte das wenige verbleibende nicht beibehalten werden können, sprich Dekoration und Narrenbändel? Gerade im Hinblick auf die Heimattage ist sowas eine ganz armselige Vorstellung.

Einerseits schreibt die Stadt sich als einen der Schwerpunkte das Brauchtum auf die Fahne, andererseits wird das Brauchtum durch Verbote abgewürgt. Es ist meiner Meinung nach ein falsches Signal an die Vereine, deren Engagement und ehrenamtliche Arbeit durch Behörden-Willkür abgewatscht wird.

Andrea Mark, Radolfzell