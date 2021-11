Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Die Wartenden wollen gar nicht aufhören: Geschätzt Tausend Menschen standen am Vormittag für eine Impfung in Radolfzell vor dem Milchwerk an. Die Schlange führte von der Güttinger Straße, etwa vom Hügli-Werk, weiter bis Höhe Messeplatz und anschließend durch die Schiesserstraße um das Kletterwerk herum bis zum Milchwerk-Eingang. Da die Kapazitäten des Mobilen Impfteams ausgeschöpft sind, bittet die Stadt Radolfzell, sich nicht mehr anzustellen.

Bild: Marinovic, Laura