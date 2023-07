An ihr erstes Treffen erinnern sie sich nur zu gerne. 1977 war das, erzählt Johanna Alle. Damals seien sie richtig versumpft. Verständlich. Nachdem sie sich 25 Jahre nicht gesehen hatten, gab es einiges zu erzählen. Manche sind aus Radolfzell weg gezogen und irgendwann wieder gekommen.

Andere waren nie weg und wieder andere hat es in die entferntesten Ecken der Welt verschlagen. Als sie sich damals zum ersten Mal wieder gesehen hatten, haben sich manche gar nicht wieder erkannt. Da war es kurz als würde man sich wieder von vorne kennenlernen müssen,

Schon beim ersten Treffen des Jahrgangs im Jahr 1977 war der SÜDKURIER dabei. Damals waren es deutlich mehr Teilnehmer, der Schulabschluss auch erst 25 Jahre her. | Bild: SK-Archiv

USA, Brasilien, Kanada – und Radolfzell

Der Organisator des Treffens, Herbert Eberle, legt eine Liste mit Namen auf den Tisch. Er hat diese Aufgabe von dem im Jahr 2020 verstorbenen Radolfzeller Urgestein Rainer Alferi übernommen. Dieser hatte stets die Adressen gesammelt, doch nach dessen Tod sind diese irgendwie verloren gegangen. Auf Eberles Liste sind die blau markierten die, von denen er auf die Einladung keine Rückmeldung erhalten hat, erklärt er.

Unter den Namen stehen Adresse und Land: Kanada, Brasilien, die USA. So weit hat es seine Radolfzeller Schulfreunde in die Welt gezogen. Vor fünf Jahren waren manche von ihnen noch dabei, aber die Zahl der Teilnehmenden wird bei jedem Treffen kleiner. Von drei Klassen mit je 45 Schülerinnen und Schülern waren am diesjährigen Treffen 34 anwesend. Und trotzdem ist die Gruppe Senioren „wie eine erste Klasse. Man bekommt sie nicht zur Ruhe“, sagt Eberle lachend.

Das Klassenfoto der Abschlussklasse der Volksschule 1952. Der Abschlussjahrgang war in drei Klassen unterteilt. | Bild: Archivbild

An so einem besonderen Tag steht selbstverständlich auch ein besonderes Programm an. Um 11 Uhr traf sich die Gruppe im Münster um, von Orgelmusik begleitet, der verstorbenen Schulkameraden zu gedenken. Anschließend ging es weiter auf die Mettnau zum Mittagessen, und danach auf den See in einer Fahrt mit dem Solarboot.

Schokolade am Samstag

Nach dem Essen sitzen alle noch beisammen und schwelgen in Erinnerungen. 1944, als sie eingeschult wurden, war Deutschland mitten im Krieg. Sie erlebten das Dritte Reich und die Nachkriegszeit am eigenen Leib. Manchmal ging der Fliegeralarm mitten im Unterricht los, erinnert sich Johanna Alle. Während des Marshall-Plans nach dem Krieg kamen sie samstags extra in die Schule, weil die Amerikaner da immer Schokolädchen gebracht haben.

„Wir waren alle sehr arm. Niemand hatte Schuhe“, erzählt Alle. „Einmal, da hatte eine Mutter einen Lastwagen mit Schuhen aus der Schweiz gebracht. Die wurden in unserem Klassenraum verteilt. Das war damals ganz groß.“ Solche Erlebnisse verbinden. Und obwohl sie sich schon so lange kennen, und so viel übereinander wissen, gibt es immer noch sehr viel zu erzählen.

Und auch, wenn sie alle jetzt schon 85 Jahre alt sind. In fünf Jahren wollen sie sich wieder treffen, und wenn sie dann nur noch zu zweit sind. Da sind sie sich sicher!