Die Stadt Radolfzell wird die Mettnauhalle am Eingang zur Halbinsel wohl nicht vom Landkreis Konstanz, wie ursprünglich angedacht, erwerben. Dies gab Oberbürgermeister Martin Staab in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planung, Umwelt und Technik am Dienstag im Milchwerk bekannt.

Damit reagierte Staab auf die Nachfrage von Stadtrat Richard Atkinson (FDP), der sich nach dem aktuellen Stand erkundigte. „Beim Landrat hat es anscheinend ein Umdenken in dieser Sache gegeben“, so Staab. Gründe seien ihm keine bekannt, aber feststehe wohl, dass der Landkreis die Mettnauhalle nicht mehr verkaufen wolle.