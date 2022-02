von pm

Drei Projekte im Bereich Innenentwicklung/Wohnen im Radolfzeller Ortsteil Möggingen erhalten 140.500 Euro Fördermittel vom Land. Das teilt das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg mit. Die Zuschüsse stammen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR).

Wie es in einer Mitteilung der Konstanzer Landtagsabgeordneten Nese Erikli heißt, werden insgesamt 1.782 Projekte in 510 Gemeinden gefördert. In Möggingen solle das Geld zum Umbau von Wohneinheiten genutzt werden. Es freue sie, dass das ELR an Kriterien wie Energieeffizienz und Klimaschutz ausgerichtet ist, wird Erikli in der Mitteilung zitiert. „Somit erhalten Wohn- und Bauprojekte, die zum Beispiel mit Holz umgesetzt werden, höhere Zuschüsse.“

Die Gelder aus dem 102 Millionen Euro schweren Fördertopf sollen zudem die Folgen der Pandemie im Ländlichen Raum abfedern. Laut der Mitteilung stieg das Fördervolumen des ELR zuletzt um acht Millionen auf mehr als 100 Millionen Euro an. Mehr Mittel habe es in der Geschichte dieses Programms bislang nicht gegeben. Das ELR unterstütze insbesondere die Wirtschaft und das Wohnen vor Ort und ziele auf den Erhalt der ländlichen Infrastruktur ab.