Ein langgestrecktes, großflächiges Lagerhaus in der Ziegelei steht aktuell in Vollbrand. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Radolfzell und mehreren Abteilungen aus den Ortsteilen sind gerade dabei, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Dabei wollen sie vor allem die umstehende Bebauung des Lagerhauses vor den Flammen retten. Das Lagerhaus selbst steht bereits in Flammen.

Radolfzell Gedächtnis der Region: Als die Flammen nachts die alte Ziegelei raubten Das könnte Sie auch interessieren

Laut Joachim Strate, Sprecher der Radolfzeller Feuerwehr, sind nach ersten Erkenntnissen keine Menschen zu Schaden gekommen. „Der Rettungsdienst ist da, hab aber nichts zu tun“, sagt er.

Der Einsatz läuft am Dienstagnachmittag noch, der SÜDKURIER berichtet, sobald es neue Entwicklungen gibt.