Mit einem Fall von Körperverletzung hatten es Polizisten in der Nacht auf Sonntag in Markelfingen zu tun. Laut der Polizei pöbelte ein 22-Jähriger auf der Gnadenseestraße zunächst eine fremde Personengruppe an. Dabei habe er eine Frau in den Schwitzkasten genommen. Nachdem ein 54-Jähriger dazwischen gegangen sei, habe der 22-Jährige ihn in die Hand gebissen und ihn so verletzt.

Der junge Mann sei erheblich alkoholisiert gewesen und habe sich nicht beruhigen lassen, sondern weiterhin aggressiv gezeigt. Aus diesem Grund habe die Polizei ihn schließlich in Gewahrsam genommen. Ihn erwarte nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.