Ein unbekannter Täter ist in die Corona-Teststation auf dem Seetorplatz vor dem Radolfzeller Stadtmuseum eingebrochen und hat dort einen Heizstrahler gestohlen. Nach Angaben der Polizei habe der Unbekannte im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 17 Uhr, bis Mittwochmorgen, 9 Uhr, die Schnüre einer Zeltwand aufgeschnitten und sei so in das Innere der Teststation gelangt. Dort nahm der Einbrecher einen direkt hinter der Wand stehenden Heizstrahler mit.

Die Polizei gibt den Wert des Geräts mit rund 200 Euro an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell unter Telefon (0 77 32) 95 06 60 entgegen.