Innovativ, funktional und fortschrittlich – seit den 1950er-Jahren drängt der Werkstoff Beton mit wuchtigen Baukörpern in die Städte und Landschaften. Zunächst als Ausdruck einer sozialen Utopie sowie als Zeichen eines wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwungs in der Nachkriegszeit, werden diese Bauten nun als gesichtslose und graue Architektur kontrovers diskutiert.

Filigran steht ihm der Werkstoff Papier gegenüber: Als ein Träger der Schrift übermittelt er Wissen seit zwei Jahrtausenden, ohne dass es von einer Generation zur nächsten auswendig gelernt werden muss. Über 3000 Sorten dienen der Verpackung, als Träger von Schrift und Grafik sowie als Banknoten und Wertpapiere. Beide Werkstoffe haben eines gemeinsam: Sie entstehen aus einem halbflüssigen Brei, der durch die Trocknung seine Form erhält, wobei der Zement in das Plastische und die Fasern in die Fläche tendieren. Beide Werkstoffe sind zentral in der gemeinsamen Werkausstellung von Susanne Piotter und Clemens Schneider in der Villa Bosch. In den Räumen des Kunstvereins Radolfzell eröffneten die Kunstschaffenden die äußerst spannende und bemerkenswerte Ausstellung „Papier. Beton. Sound.“. „Beton und Papier – die Gegensätze könnten kaum größer sein“, führte Andreas Gabelmann, Kunsthistoriker und Mitglied des künstlerischen Beirats im Kunstverein Radolfzell, in seiner Laudation in die Werkausstellung ein: „Schwer und leicht. Massiv und fragil. Volumen und Fläche. Hier ein moderner Baustoff für Gebäude und Brücken. Und dort ein jahrhundertealter Träger von Schrift und Bild.“ In der Ausstellung begegnen sich diese beiden Materialwelten und entfalten einen spannungsvollen Dialog. Hinzu kommen Töne und Geräusche. Die in den Werken von Clemens Schneider durch Drähte und Tonabnehmer zusätzlich integrierten Sound-Elemente im Werkstoff Papier „erweitern die Wahrnehmung ins Akustische und Sinnliche und lassen den Ausstellungsort zu einem ungewöhnlichen Erlebnisort werden“.