von Helmut Diedrich

So schön kann der Winter am See auch sein: SÜDKURIER-Leser Helmut Diedrich aus Gaienhofen-Gundholzen hat an einem frostigen Wintermorgen diese beeindruckenden Aufnahmen am Radolfzeller Seeufer gemacht.

