von Marina Kupferschmid

Immer wieder montags: Die Augen der Großen im Kindergarten St. Nikolaus leuchten auf, wenn sie Jan Klingenberg entdecken. Er ist nicht nur der Vater von zwei Zwillingsjungen aus der Gruppe, sondern hat auch ein ganz besonderes Hobby.

Der Ingenieur und Maschinenbauer erschafft schon seit zehn Jahren aus gebrauchten Materialien wie abgefahrenen Skateboards oder hölzernen Zigarrenkisten funktionsfähige Gitarren. Im vergangenen Jahr stellte er seine Modelle beim Böhringer Kulturevent 7:78 Ortszeit aus.

Radolfzell Turnverein klagt nach zwei Jahren Pandemie: „Die Kinder haben wertvolle Zeit verloren“ Das könnte Sie auch interessieren

Kindergartenleiterin Evi Stier fackelte nicht lange. Sie bezieht gerne Eltern in die pädagogische Arbeit ein und Musik hat einen hohen Stellenwert in der Einrichtung St. Nikolaus. Sie fragte Klingenberg, ob er in der Kita mit den Kindern arbeiten wolle. Ein besonderes Musikprojekt war geboren.

Kinder sind konzentriert bei der Sache

Mit der Laubsäge sägt Klingenberg zusammen mit den Kindern aus Sperrholz den Korpus aus. Das aufwendige Feilen und Schleifen fordert den kleinen Baumeistern viel Geduld ab, bevor es ans Bemalen geht. Es ist mucksmäuschenstill beim Werkeln, konzentriert sind alle bei der Sache. Als Klangkörper fungiert eine Konservendose, die jedes Kind selbst mitbringt. Die Hälse aus Fichtenholz sind bereits vorgefertigt, so dass die Kinder die vorbereiteten Bundstäbchen direkt einhämmern können.

Nach dem Bau geht es begeistert ans Spielen

Damit sich die Gitarre nicht verstimmen kann und Melodien leicht zu spielen sind, wird nur eine Saite aufgezogen. Während die Erzieherinnen noch diskutieren, ob sie Positionen für Töne auf den Hälsen beschriften oder die Kinder nach Gehör spielen sollen, klingt es schon aus vielen Ecken.

„Es ist einfach ein tolles Gefühl, ein Instrument selbst gebaut zu haben und mitzuerleben wie sich die ersten Töne entlocken lassen“, so Jan Klingenberg. Ihm habe es große Freude bereitet, diesen Glücksmoment mit den Kindern zu teilen und ihnen gemeinsam mit dem Team einen besonderen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Die Kinder genießen sichtlich das Erfolgserlebnis, etwas Schönes gebaut zu haben, und auch ihren gemeinsamen Rhythmus.