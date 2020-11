von Gerald Jarausch

In Radolfzell ist es an manchen Stellen ganz schön duster. Das wird besonders in der dunkleren Jahreszeit auffällig, die jetzt beginnt. Passend dazu hat jetzt die FDP-Gemeinderatsfraktion einen Antrag gestellt, der die Missstände beseitigen soll. Aus Sicht der Fraktion gibt es in Radolfzell und den Ortsteilen in den Nachtzeiten zahlreiche zu dunkle und schlecht beleuchtete öffentliche Räume.

Beispielhaft zählen die Freidemokraten in dem Antrag die Tiefgarage an der Lohmühlenstraße/Untertorsttraße unter anderem auf, in der aus ihrer Sicht zu viele Lampen nicht funktionieren. „Die Tiefgarage ist versifft und verdreckt. Zudem funktionieren vielleicht gerade einmal ein Drittel der Leuchten“, sagt Fraktionsvorsitzender Jürgen Keck mit deutlichen Worten.

Licht in Tiefgarage gilt als besonders verbesserungsbedürftig

Auch wenn bei genauerer Begutachtung die genannte Anzahl der fehlerhaften Leuchten nicht stimmen mag – tatsächlich gibt es in der Tiefgarage recht dunkle Bereiche, die das Sicherheitsgefühl nicht gerade erhöhen.

Das Thema ist kein neues: Der Präventionsrat hatte das gleiche Problem 2019 thematisiert. Auch damals ging es unter anderem um die Beleuchtung und den generellen Zustand der Tiefgarage. Bei einem Vor-Ort-Termin hatte Dezernatsleiter Thomas Nöken angedeutet, dass die Stadt derzeit nicht gewillt sei, viel Geld in die Tiefgarage zu investieren, weil dessen Zukunft durch die künftige Überbauung noch nicht gesichert ist.

Auch in Höristraße sieht FDP Mängel

Zögerliches Verhalten der Stadt Radolfzell moniert Jürgen Keck generell: „Ich habe verschiedene Punkte schon mehrmals angesprochen und nichts passiert. Anscheinend muss man Anträge stellen, die dann abgearbeitet werden können“, sagt er.

Auch die Ausleuchtung in der Höristraße sieht die FDP als mangelhaft. Hier seien die Lampen „völlig falsch gesetzt und beleuchten Straße und Radweg und nicht den Gehweg“, moniert die FDP-Ratsfraktion in ihrem Antrag.

Dabei sei eine gute Ausleuchtung wichtig: „Eine gute Beleuchtung macht es Menschen einfacher, sich auch bei Dunkelheit sicher zu fühlen. Die eigene Sichtweite wird erhöht, Farben und Gesichtszüge von anderen Personen können besser erkannt werden. Durch eine gute Beleuchtung entsteht also automatisch ein Sicherheitsgefühl“, schreibt die Fraktion.

Lux-Messungen an Böhringer Ortsdurchfahrt?

Jürgen Keck führt noch weitere Stellen auf, die aus seiner Sicht einer Verbesserung bedürfen. Mal verschwinden die Lampen in Baumkronen, mal sind sie gar nicht vorhanden. In der Böhringer Ortsdurchfahrt zum Beispiel empfindet sie Keck als zu leuchtschwach, um den Weg auszuleuchten. „Ich möchte auch, dass hier einmal die Lux-Werte gemessen werden“, sagt er.

Um eine generelle Verbesserung zu erzielen, soll die Verwaltung nun aktiv werden. Der Antrag fordert sie auf, die nicht oder nur unzureichend ausgeleuchteten Bereiche unter Einbeziehung der Ortsvorsteher zu identifizieren. In einem weiteren Schritt sollen dann Beleuchtungskonzepte entstehen. Danach sollen die Technischen Betriebe die Maßnahmen umsetzen.