von Gerald Jarausch

Die Sanierung der Konstanzer Brücke steht laut Presseabteilung der Stadt unmittelbar vor dem Abschluss. Hier fertigen Straßenbauer gerade die Einfahrten zum Kreisel. Die Sanierung hat am 5. Oktober begonnen und soll in Abhängigkeit von der Witterung Anfang Dezember abgeschlossen sein. Im alten Belag aus Asphalt hatten sich Verformungen und Spurrillen gebildet. Damit diese aufgrund der hohen Belastung nicht nach wenigen Jahren wieder auftreten, wurde die Deckschicht nun in Beton ausgeführt. Zudem wurden die Querungshilfen und Verkehrsinseln erneuert.

Radolfzell Händler an der Konstanzer Straße spüren sofort Entlastung, seit die Sperrung aufgehoben ist Das könnte Sie auch interessieren

Es folgt eine Ruhephase bis zum 29. November, damit der Beton aushärten kann. Danach werden die Bordsteine des Mittelkreises eingebaut und die Fugen sowie Anschlussbereiche (Konstanzer Straße) in Asphalt hergestellt. Abschließend werden die Markierungen aufgebracht und die Mittelinsel bepflanzt. Dieser Teilabschnitt an der Konstanzer Brücke kostet voraussichtlich 466.000 Euro.