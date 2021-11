von Gerald Jarausch

Während üblicherweise am Denkmal des Luisenplatzes die Kränze am Volkstrauertag symbolisch abgelegt werden, fand dies in diesem Jahr am Baum der deutsch-französischen Freundschaft vor der ehemaligen Kaserne statt. Nach den beiden Weltkriegen im vergangenen Jahrhundert kann man mittlerweile auf 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft in Radolfzell zurückblicken.

Zeit der Annäherung

Mit Roland Dost, dem Gründer des Deutsch-Französischen Clubs in Radolfzell, hielt ein Kenner und Begleiter dieser Entwicklung die Rede zum Volkstrauertag. Dost betonte nicht nur die Notwendigkeit, der Toten der Kriege zu gedenken, sondern auch die Wichtigkeit, die Freundschaft zwischen den ehemals verfeindeten Nationen aufrecht zu erhalten. Über die Zeit der Annäherung kann Roland Dost noch aus eigener Erfahrung berichten. Als kleiner Junge beobachtete er am 25. April 1945 in der Bismarckstraße, wie das französische Militär in die Stadt einfuhr. Es sollte noch einmal elf Jahre dauern, bis die französischen Soldaten sich den Radolfzellern annäherten. Colonel Guedin lud 1956 erstmals deutsche Vertreter zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli in die Kaserne ein. Bis zur Auflösung der Garnison im Jahr 1977 wurde diese Veranstaltung in der Kaserne Vauban gepflegt.

„Die Angehörigen der französischen Streitkräfte kamen 1945 als Besatzungstruppen nach Radolfzell und verließen uns am 31. Mai 1977 als echte Freunde“, beschrieb Dost die Entwicklung. Im Jahr 2012 pflanzte der Deutsch-Französische Club vor der Kaserne den Baum der deutsch-französischen Freundschaft, an dem jetzt die Kränze durch Bürgermeisterin Monika Laule, Roland Dost sowie die beiden Stadträtinnen Derya Yildirim und Nina Breimaier niedergelegt wurden. Musiker der Stadtkapelle begleiteten die Zeremonie.