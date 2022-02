Die Radolfzeller Bürger Peter Geiger, Elisabeth Burkart und Alfred Heim setzten ihr Engagement fort, den sogenannten Montagsspaziergängern und Impfgegnern in der Stadt eine andere Sicht auf die Pandemie entgegenzusetzen. Wie sie mitteilen, haben sie ihre Demo in Radolfzell auf Montag, 7. Februar, um 18.30 Uhr angemeldet. Das Motto lautet: „Pandemie stoppen – Demokratie erhalten.“ Das Veranstaltertrio kündigt an, dass man sich friedlich auf dem Radolfzeller Marktplatz vor dem Münster versammeln will, es sollen Masken getragen und der Abstand eingehalten werden. Die Demonstranten wollen einen Kreis bilden und sich mit einem Schal zu einer Kette verbinden. Als Rednerin haben die Demo-Veranstalter Karin Becker gewinnen können, sie ist Intendantin des Stadttheaters Konstanz. „Solange erforderlich, planen wir die Demos im 14-tägigen Rhythmus, also in den geraden Kalenderwochen“, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.