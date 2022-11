von Marina Kupferschmid

Alle strahlten beim Pressetermin im Rathaus Böhringen, wo Oberbürgermeister Simon Gröger, Ortsvorsteher Bernhard Diehl und die Stadtplanung im Beisein von mehreren Ortschaftsräten die frohe Botschaft verkündeten: Der Gemeinderat hat die Eckpunkte des städtebaulichen Entwicklungskonzepts „Ortsmitte Böhringen“ gebilligt und die Stadt beauftragt, die Aufnahme ins Landessanierungsprogramm zu beantragen. „Wenn wir die Zusage im Frühjahr bekommen, kann das sehnlichst erwartete Projekt endlich wahr werden“, so OB Simon Gröger.

11,4 Millionen Euro Investition geplant

Schon bei der Ortsbegehung während seines Wahlkampfes habe er gespürt, wie wichtig es für den großen Ortsteil Böhringen sei mit dem Dorfgemeinschaftshaus und Dorfplatz als Kernprojekt ein städtebauliches Herz im Ort zu schaffen. Nach der Neupriorisierung im Investitionsprogramm habe man das Projekt mit viel Energie ins Laufen gebracht, um die Finanzierung sicherzustellen, mit dem neu beauftragten Büro STEG Stadtentwicklung GmbH Stuttgart das Entwicklungskonzept auszuarbeiten und sich mit den Ministerien abzustimmen, damit ein Antrag mit Aussicht auf Erfolg gestellt werden kann, berichtet er.

Rund 11,4 Millionen Euro sollen im Zuge der Sanierung bis 2027 investiert werden. 6,8 Millionen Euro davon sollen als Finanzhilfen vom Land nach Böhringen fließen und 4,5 Millionen Euro aus Eigenmitteln der Stadt. Auch Aufstockungsanträge kann die Stadt in den nächsten Jahren noch stellen.

„Für uns ist die Sanierung Ortsmitte mit ihrem großen Potenzial in der Fläche – auch für Wohnen und Nahversorgung – ein Riesenprojekt. Wir sind glücklich, dass alle voll dahinterstehen“, bekräftigte Ortsvorsteher Bernhard Diehl.

Klimaneutralität spielt große Rolle

Bei den Sanierungszielen, so Stadtplaner Thomas Nöken, sei Klimaneutralität ein wichtiges Thema. Bei einer Vielzahl von privaten Gebäuden im 4,4 Hektar großem Plangebiet gibt es Mängel an der Bausubstanz. Durch Fördermittel will das Programm Anreize für Modernisierungen und energetische Sanierungen schaffen. Die Verwaltung werde in den nächsten Wochen und Monaten auf die Hausbesitzer zugehen. Im Rahmen der anstehenden Kommunalen Wärmeplanung soll auch ein Wärmenetz für die Ortsmitte geprüft werden.