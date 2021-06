von Erika Melsbach

Für rund 16 Gläser „Spritzige Minze“ benötigen wir jeweils drei Aufgussbeutel Schwarztee und Pfefferminztee, die wir mit einem Liter kochendem Wasser überbrühen. Wir lassen dies fünf Minuten ziehen und entfernen alsdann die Beutel. Mit dem Saft von vier Zitronen vermischen, Zucker nach Geschmack zugeben, kühl stellen, zum Gebrauch mit zwei Flaschen Mineralwasser auffüllen.

Es gibt so viele Arten und Sorten von Minze, dass der Reichenauer Abt Walafried Strabo meinte, ihre Zahl sei derjenigen der Fische im Roten Meer oder der Funken des feuerspeienden Ätna vergleichbar. Die heute verbreitetste Minze, die Pfefferminze, entstand aus der Vielzahl an Kreuzungen der Grünen Minze, der Wasserminze und der Rossminze, die erstmals um 1675 in England vorgefunden wurde, wobei die kulinarisch wichtigste von diesen die Grüne Minze ist. Das Kraut gilt als typisch britisch. Der Botaniker John Ray beschrieb sie erstmals und empfahl sie als Arznei.

Die Pfefferminze ist Bestandteil vieler Teemischungen. Auch im Orient ist das Pfefferminzkraut seit langer Zeit im Gebrauch und, frisch und getrocknet, als Gewürz beliebt. Wichtigster Wirkstoff ist das ätherische Öl mit seinem Gehalt an Menthol. Daneben finden sich Bitter- und Gerbstoffe. Als Hausmittel wird Pfefferminze vorzugsweise gegen Krämpfe, Darmbeschwerden und bei Erkältungskrankheiten verwendet. Ferner auch zur Inhalation, wobei man die leicht keimtötende Wirkung der Pflanze nutzt.

Wir kennen die Pfefferminze vor allem als Magentee, als erfrischenden Bonbon- oder Arzneizusatz sowie als würzigen giftgrünen Likör. Eine überragende Rolle spielen die Pfefferminze und ihre Stammmutter, die Grüne Minze, in England, wo sie sehr populär als tragender und unverzichtbarer Bestandteil der traditionellen Mintsauce zum Hammelbraten ist.

So wirds gemacht Die Orientalische Joghurtsuppe ist ein probates Gericht an heißen Tagen wie diesen, weil sie auf ganz individuelle und feine Weise zu erfrischen vermag. Dazu wird Naturjoghurt mit geraspelten Gurken gemischt. Feingeschnittene Pfefferminzblättchen und Dill kommen hinzu. Anschließend dann mit Salz würzen und kühl stellen. Auch Variationen sind möglich: Werden der Joghurtsuppe Knoblauch und scharfe Paprika zugemischt, entsteht eine reizvolle Abwandlung. Guten Appetit! (ae)

Feingewiegt wird Pfefferminze zu neuen Kartoffeln und frischen Erbsen gegessen. Ganz besonders dient das Pfefferminzkraut zur Gewinnung des aromatischen gelblichen Pfefferminzöls, mit welchem nicht nur die angenehm schmeckenden Pfefferminzplätzchen, sondern auch der treffliche Pfefferminzlikör hergestellt werden. Die Pfefferminzblätter eignen sich als Würze für Fruchtsäfte und Obstsalate, gehören aber auch zu einer erfrischenden orientalischen Joghurtsuppe.