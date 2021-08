von Erika Melsbach

Im Herbst, wenn es die schönsten Früchte in Hülle und Fülle gibt und sie am besten schmecken, kann man getrost verschwenderisch mit ihnen umgehen. Die Zwetschge mit ihren zahlreichen Spielarten ist das vorwiegende Steinobst, das in Deutschland und einigen Nachbarländern eine große Bedeutung hat.

Verarbeitet wird es auf verschiedenste Weise, beispielsweise gedörrt als Backpflaume oder gekocht als Marmelade oder Pflaumenmus. Daneben liefert die Frucht den aromatischen Zwetschgenbranntwein oder Slibowitz. Während man bei uns die Früchte in den Rumtopf gibt, werden sie in Frankreich in Armagnac eingelegt und als Pruneaux, eine halbtrockene Pflaume, in den Handel gebracht.

Reinigend und kühlend

Die Pflaume sowie ihre Unterart Zwetschge gilt seit jeher als beliebtes Steinobst. „Reinigend und kühlend sind Pflaumen ein Labsal dem Leibe“ lehrt die Salerner Schule im Jahr 1101. Der Verfasser des Appetit-Lexikons von 1894 schwärmt gar von der roh genossenen Frucht: „Würzig, süß und schmelzend erquickt sie wie ein Kuss von schwellendem Mädchenmund.“

Die Verwendung der Pflaume oder Zwetschge in der Küche ist vielfältig. Nicht nur auf dem Kuchenblech verlocken die tiefblauen bis violetten Früchte zu Gaumenfreuden. Vor allem in Süddeutschland beliebt ist die zur Erntezeit überall erhältliche eiförmige blaue Zwetschge.

Rezept für Zwetschgenlikör 500 Gramm reife Zwetschgen blanchieren, enthäuten und grob zerkleinern. Die Früchte mit einem Liter trockenem Weißwein vermischen und zum Kochen bringen, 15 Minuten kochen lassen. Topf vom Herd nehmen, zehn Zentimeter Zimtstange und drei Tropfen Vanille-Essenz zufügen und drei Tage an einen dunklen warmen Ort stellen. Durch ein feines Tuch seihen, 250 Gramm Zucker zufügen und fünf Minuten kochen lassen. Nach dem Erkalten reichlich 500 Milliliter Wodka zugießen, in saubere Flaschen füllen. Fest verkorken und sechs Monate stehen lassen.

Nicht nur Wespen sind begeistert

Sie eignet sich bestens zum Dörren und zum Tiefgefrieren. Die Entscheidung, ob der Zwetschgenkuchen aus dünnem Hefeteig oder nach anderer Art mit Mürbeteig hergestellt wird, ist dem Bäcker selbst überlassen. Ebenso die Frage, ob die saftigen Früchte lediglich mit Zimtzucker bestreut oder mit Streusel bedeckt werden sollen, wird je nach Landschaft und Region anders entschieden.

Das spätsommerliche Gebäck gelingt und schmeckt immer vortrefflich, und nicht nur die Wespen wetzen bei dem verlockenden Duft ihre Mundwerkzeuge.

Übrigens: In Rotwein gedünstete Backpflaumen sind nicht nur ein gutes Kompott. Sondern auch, wenn sie abgetropft, entsteint, mit Frischkäse und einer Mandel gefüllt sind, ein Knüller auf jeder Cocktailparty. Zwetschgen kann man auch zur Verfeinerung von Soßen verwenden. Eine hübsche Tradition sind in jeder Weihnachtszeit die aus gedörrten Früchten hergestellten Zwetschgenmännle. Daneben sind nicht nur Liköre, sondern vor allem das Zwetschgenwasser, ein hochprozentiger Schnaps, beliebt.