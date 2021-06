von Erika Melsbach

Kohlrabi ist offenbar ein sehr deutsches Gemüse: Nirgendwo wird es so häufig angebaut und gegessen wie bei uns. Sein deutscher Name ist in viele Sprachen übergegangen – er heißt auch auf Englisch, Japanisch und Russisch Kohlrabi, auf Schwedisch Kälrabbi.

Seine genaue Herkunft ist unklar; vermutlich ist der Kohlrabi aus einer Kreuzung von Wildkohl mit der milden weißen Rübe entstanden. Seit dem 16. Jahrhundert ist er in Mitteleuropa dokumentiert; in der heutigen Form wird er seit dem 19. Jahrhundert kommerziell angebaut.

Gaienhofen Kochen mit Erika: Die Grillsaison lockt mit Gastlichkeit unter freiem Himmel Das könnte Sie auch interessieren

Der Kohlrabi ist ein fleischiges, saftiges und daher vorzügliches Stengelgemüse, das man auch Oberkohlrabi oder Oberrübe nennt. Besonders beliebt ist er wegen seiner Frühzeitigkeit. Man kennt zwei Sorten: den weißen und den bläulichen. Frisch geerntet und zubereitet, gerät er dank der neueren holzfreien Züchtungen nicht faserig-holzig wie früher, sondern besticht roh durch seine frische Knackigkeit und gekocht durch sein mildes feines Kohl-Aroma.

So wirds gemacht Junge Kohlrabi au Gratin Vier bis sechs junge Kohlrabi, 40 Gramm Butter, ein Esslöffel Mehl, 1/4 Liter Fleischbrühe, 200 Gramm gehackter roher Schinken, zwei Eigelb, 1/4 Liter Milch. Die Kohlrabi schälen und in gleichmäßige Scheiben schneiden. In der heißen Butter andünsten, mit Mehl bestäuben und nach dem Auffüllen mit Fleischbrühe weich dünsten. In eine gefettete Auflaufform schichtweise das Gemüse und den Schinken einfüllen. Zuunterst müssen Kohlrabi liegen, und diese decken auch das Gericht ab. Die Eigelb mit der Milch verquirlen und über die Speise verteilen. 30 Minuten im vorgeheizten Rohr überbacken und sofort servieren. Dazu passt ein grüner Salat. (ae)

Auf der Insel Reichenau werden jährlich über eine halbe Million Kohlrabi aus dem Freiland geerntet. Je nach Witterung beginnt die Ernte Anfang bis Mitte Mai. Kohlrabi sollten in keiner Küche fehlen. Sie zählen zu den kleinen, aber feinen und unentbehrlichen Freuden der kochenden Hausfrau.

Sehr gut schmeckt auch dieser einfache Blitzsalat: Geraspelte Kohlrabi mit Schnittlauch bestreuen, der die schwefligen Aromen verstärkt. Öl und Essig dazu, sie geben dem Salat frische Akzente. Man kann auch mit geraspelten Birnen variieren, welche die Fruchtnoten ergänzen und ein feines Spiel von Süße und Säure ermöglichen. Kohlrabi ist außerdem ein perfekter Begleiter zu Eiern in unterschiedlicher Zubereitung. Gekochte Eier, Spiegelei oder Rührei mit Schnittlauch verbinden sich bestens mit den zarten Schwefelnoten des Kohlrabi.