von Erika Melsbach

Manchmal behandeln wir gute Freunde nicht mit der nötigen Ehrerbietung, die sie verdienen. Mit dem Kohl, der jetzt im Herbst in reicher Auswahl angeboten wird, machen wir es ähnlich. Dabei ist doch der Kohl ein uralter Freund des Menschengeschlechts.

Familie der Kreuzblütler

Wir kennen viele Sorten wie Weißkohl, Rotkohl, Grünkohl, Wirsing, Blumenkohl oder Rosenkohl – das sind die Kohlgewächse (Brassica), die zur Familie der Kreuzblütler gehören und in der Küche auf unterschiedlichste Weise Verwendung finden.

Kein Gewächs wird so oft in Sprichwörtern erwähnt wie Kohl; im deutschen Sprichwörter-Lexikon von 1870 werden über neun Beispiele aufgeführt, darunter „Wer Kohl pflanzt, kann keine Bohnen ernten,“ „Wer sich zum Kohl macht, den fressen die Ziegen“, „Man muss den Kohl verpflanzen, wenn man Köpfe haben will“, „Das macht den Kohl nicht fett“ und „Im Kohl ist dem Hasen wohl“ – ein deutlicher Beweis, dass dieses Gemüse seit langer Zeit sozusagen in aller Munde ist.

Viele Zubereitungsarten

Gemüse kann auf verschiedene Weise zubereitet werden. Das gilt auch für Kraut – die süddeutsche Bezeichnung für Weißkohl. Es ist vitaminreich und nahrhaft und enthält Mineralsalze. Weißkohl wird überall in der Welt gegessen: in Irland im klassischen Irish Stew, ebenso in den Balkanländern, wo man ihn als Krautsalat oder als Krautwickel zubereitet.

Weißkohl, Weißkraut oder Kabes – es handelt sich immer um den festen, grün-weißen Kohlkopf mit den dicht aneinander gepressten Blättern, der zur großen Kohlfamilie gehört – ist das wichtigste Gemüse der gemäßigten Zonen. Bis zu 350.000 Tonnen werden pro Jahr geerntet. Der größte Teil davon wird zu Sauerkraut verarbeitet.

Vor allem im Winter wichtig

Weißkohl schmeckt zu jeder Jahreszeit. Im Winter aber ist er unentbehrlich; da kommt er in deftigen Eintöpfen bestens zur Geltung, wo er auf wenig kostspielige, aber schmackhafte Art über das Winter-Defizit unseres Organismus an Vitamin C hinweghelfen kann. Das folgende Kohlgericht ist, mit einer Scheibe Kasseler Kotelett, ein ungewöhnlich pikantes Mahl:

Gebackener Kohl mit Nüssen und Käse: 500 Gramm feingeschnittenen Weißkohl in wenig kochendem Salzwasser 5 Minuten dünsten, abtropfen lassen und die Flüssigkeit aufheben.

Aus 50 g Butter, 50 g Mehl und 1/4 Liter Milch eine dicke Soße bereiten und 2 Minuten köcheln lassen. So viel Kohlwasser zugießen, bis eine dünne, aber noch sämige Soße entsteht. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuß abschmecken.

In eine feuerfeste ausgefettete Form abwechselnd Kohl, Soße, 60 Gramm feingehackte Nüsse und 90 bis 120 Gramm Reibkäse schichten. Die oberste Schicht mit Reibkäse abschließen. Im vorgeheizten Backofen bei mittlerer Hitze überbacken.