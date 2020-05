von Erika Melsbach

Lammfleisch stammt von ganz jungen, bis ein Jahr alten Schafen, Hammelfleisch von Schafen, die höchstens zwei Jahre alt sind. Der würzige Geschmack des Lammfleisches ist nicht verwunderlich, denn die Tiere fressen ausschließlich das natürliche Futter auf den Weiden. Die Qualität des Lammfleisches erkennt man an der blassroten Farbe; das Fleisch muß zart und feinfaserig sein, das Fett weiß. Das Marktangebot ist, nachdem es jahrelang in unseren Küchen eher eine Außenseiterrolle spielte, erfreulicherweise jetzt wieder größer geworden. Kreative internationale Köche entdeckten das Lammfleisch wieder für die deutsche Küche.

Lammgerichte verlangen nach kräftigen Gewürzen

Die Möglichkeiten der Zubereitung sind vielfältig. Lammfleisch kann gekocht, geschmort, gebraten oder gegrillt werden, man kann es spicken und beizen und mit allen bekannten Kräutern abschmecken. Es verlangt nach kräftigen Gewürzen und Kräutern, wie Rosmarin, Thymian und Knoblauch. Um ein herzhaftes Lammgericht richtig schätzen zu können, sollte es unbedingt heiß gegessen werden. Lamm- oder Hammelfleisch also heiß servieren, denn das Fett erstarrt sehr schnell und schmeckt dann talgig; ich empfehle, das Geschirr vorzuwärmen.

Minze ist ein altehrwürdiges Kraut

In England werden Lamm- und Hammelgerichte seit jeher als Delikatessen verzehrt; traditionelle Zutat ist dabei eine Mintsauce. Diese grüne Sauce ist für Nicht-Briten eine zwar gewöhnungsbedürftige, aber so gut wie unvermeidliche und tatsächlich sogar irgendwie wohlschmeckende Beigabe. Sie besteht in der Regel aus gehackter Gartenminze, gemischt mit Essig, Zucker, Pfeffer und Salz, und wird als marinierter Geschmackskontrast stets kalt gereicht.

Die Minze darin ist ein altehrwürdiges Kraut; sie findet sich schon als Attribut in ägyptischen Pharaonengräbern. Als die größten Minzfreunde aber taten sich die Engländer hervor. Eine im Jahr 1696 in Hertfordshire bei London neu entdeckte Kreuzung überzeugte mit ihrer nachhaltigen Wirkung bald die ganze Nation.