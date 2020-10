von Erika Melsbach

Seit Jahrtausenden ist Brot nicht nur Grundnahrungsmittel. Sein Weg sowohl auf die Tafeln der Fürsten als auch zu den einfachen Leuten ist lang und interessant. Als älteste Getreidepflanzen sind Gerste, Weizen und Hirse bekannt, aber auch Emmer, Dinkel, Hafer und Roggen gehören schon früh dazu. Über den Anfängen des Getreideanbaus liegt freilich das Dunkel der Vorgeschichte. Jedenfalls wurde die Erfindung des Brotbackens zu einem Meilenstein in der Entwicklungsgeschichte unserer Vorfahren. Weil sie dem Brot auf den Geschmack gekommen waren und das Saatgut nicht im Stich lassen wollten, wurden aus Jägern und Sammlern nach und nach sesshafte Ackerbauern.

Bei nahezu allen Völkern und Religionen spielen Brot und Backwerk eine wichtige Rolle in Kultur und Brauchtum. Auch die Bibel spricht von dem symbolträchtigsten Nahrungsmittel unseres Kulturkreises. Die Achtung vor dem Brot gehört zu den Grundwerten der Esskultur. Oft gilt es überhaupt als Symbol für Speise, derer man niemals überdrüssig wird. Was aber ist nun eigentlich dieses Brot? Ein Gebäck aus mit Salz gewürztem und vergorenem Teig, der aus vielfältigen Grundstoffen, doch hauptsächlich dem aus den Samenkörnern der Getreidearten gewonnenen Mehl zubereitet wird.

Man kennt vor allem das aus Weizenmehl hergestellte Weißbrot, das in Süddeutschland, Frankreich und Italien den Hauptanteil bildet. Das etwas dunklere Mischbrot, das aus vermengtem Weizenmehl und Roggenmehl gemacht wird, steht an Nahrhaftigkeit dem weißen Brot nicht nach und ist gleichfalls überall beliebt. Das allein aus Roggenmehl gebackene Brot schmeckt kräftiger und wegen des in der Regel verwendeten Sauerteigs etwas säuerlich; es wird im Rheinland und in Norddeutschland bevorzugt.

Allein in Deutschland werden mehrere hundert Sorten gebacken, mit mancherlei zusätzlichen Bestandteilen und Gewürzen und vielen regionalen Varianten. Heute kommt unser täglich Brot zum großen Teil aus großen Fabriken mit computergesteuerten Anlagen, die mit ihren fertigen Backmischungen für einen Einheitsgeschmack verantwortlich sind. Doch glücklicherweise gibt es sie auch noch: die handwerklich arbeitenden Bäckermeister.