von Gerald Jarausch

Die Klimaschutzmaßnahmen in Radolfzell werden trotz der Corona-Krise weiter geführt: Die Technischen Betriebe der Stadt Radolfzell (TBR) liefern derzeit Bäume im Rahmen der Aktion „Ein Bürger, ein Baum“ frei Haus an die Besteller aus.

Insgesamt haben 70 Bürger der Stadt 174 Bäume bestellt. „Das sind noch einmal über 50 mehr, als im vergangenen Jahr“, stellte Teresa Tewes von der Abteilung Strategische Steuerungsunterstützung sowie Klima- und Umweltschutz jetzt erfreut fest.

Lieferung statt Abholung

Im Herbst 2019 wurden 115 hochwertige Laub- und Streuobstbäume ausgegeben. Unter normalen Bedingungen wurden die Bäume bisher an festen Terminen von den Bürgern auf dem Betriebshof der TBR abgeholt. Der bislang letzte war eigentlich für Samstag, 28. März, vorgesehen.

Doch die Pandemie hat allen Beteiligten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Um den Kontakt zwischen den Mitarbeitern der Stadt und den Bürgern zu minimieren, hat man sich dazu entschlossen, die Bäume direkt an ihren Bestimmungsort auszuliefern. Die Mitarbeiter der Technischen Betriebe lieferten die bestellten Bäume nun aus und stellten sie vor Ort ab. Insgesamt wurde jeder Ortsteil in den vergangenen Tagen einmal angefahren und es gab zwei Touren in der Kernstadt.

Auswahl aus 20 Sorten

Bei der Aktion konnten sich die Bürger aus 20 verschiedenen Bäumen diejenigen aussuchen, die sie gerne in ihrem Garten pflanzen wollten. „Sogar Sonderwünsche wurden zum Teil erfüllt“, sagte Teresa Tewes. Besonders beliebt waren Obstbäume, aber auch die Laubbäume wie Mehlbeere, Eiche, Esche, Ahorn, Birke und Felsenbirne wurden bestellt.

„Sogar Sonderwünsche wurden zum Teil erfüllt“. Teresa Tewes (Klima- und Umweltschutz bei der Stadt Radolfzell) | Bild: Gerald Jarausch

„Dabei handelt es sich um Hochstämme mit einem Stammumfang zwischen 12 und 14 Zentimetern. Die kosten im Normalfall 120 bis 150 Euro im Verkauf“, ließ der städtische Arborist Heinrich Holewa in diesem Zusammenhang wissen. Schneiden müssen die Käufer die Bäume zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht. Sie kommen pflanzfertig und je nach Sorte mit und ohne Pflanzballen.

„Manche haben zehn Bäume bestellt“

Die Bürger machen mit der Inanspruchnahme, beziehungsweise Teilnahme an der Aktion, somit ein echtes Schnäppchen. Denn die bei der Stadt bestellten Bäume kosten gerade einmal eine Bearbeitungsgebühr von 15 Euro.

Eine Obergrenze an Bäumen gibt es pro Bürger theoretisch nicht. Allerdings wird bei der Bestellung mehrerer Bäume schon darauf geschaut, ob der Garten tatsächlich eine Größe aufweist, die der Baumanzahl entspricht. „Manche haben sogar zehn Bäume bestellt“, stellte Heinrich Holewa fest. Mit der aktuellen Auslieferung ist die Maßnahme nicht beendet. Die nächste Baumausgabe ist für Herbst 2020 geplant.

Gutes tun durch Spenden

Wer selbst keinen Garten besitzt, kann sich auch auf andere Weise an der Aktion beteiligen und Gutes für das Klima tun. So kann man an einer gemeinsamen Pflanzaktion teilnehmen, bei der die Bürger unter Anleitung Bäume auf städtischem Grund anpflanzen.

Radolfzell Biber weitet sein Gebiet aus: Nabu vermutet Bau im Bereich der Ententeiche auf der Mettnau Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings musste einer dieser Termine im März bereits abgesagt werden. Eine andere Variante ist eine finanzielle Unterstützung in Form einer Spende. Dabei spendet man 100 Euro für das Anpflanzen eines neuen Baumes in Radolfzell durch die Mitarbeiter des TBR. Eine Spendenbescheinigung kann auf Wunsch ausgestellt werden.