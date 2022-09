von Gerald Jarausch

Unter dem Motto „People Not Profit“, fand am Freitag in Radolfzell wie in vielen anderen Städten Europas eine Demonstration der „Fridays for future“-Bewegung statt. Der Demonstrationszug mit rund 45 Teilnehmern startete am Milchwerk und zog dann durch die Radolfzeller Altstadt bis zum Marktplatz, auf dem Abschlusskundgebung stattfand.

Mittlerweile finden sich auf ursprünglich von Jugendlichen organisierten Demonstrationen immer mehr Erwachsene ein, die sich ebenfalls für eine Verbesserung des Weltklimas einsetzen wollen. Das Motto „People Not Profit“, für das am Freitag auf allen Kontinenten Menschen auf die Straßen gingen, fordert von der Politik, dass nicht mehr länger Konzerninteressen über Menschenleben gestellt werden.