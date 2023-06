Bald geht es los: Ab Montag, 19. Juni, treten wieder zahlreiche Menschen in der Region beim Stadtradeln in die Pedalen. Damit bleiben nun nur noch wenige Tage, um sich für die Aktion anzumelden. In Teams sollen dann drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad gefahren und so Kilometer gesammelt werden. Mitradeln lohnt sich laut der Radolfzeller Stadtverwaltung gleich dreifach: Wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärke sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit und schone dabei das Klima. Auch könnten die verschiedenen Teams, die in Radolfzell an den Start gehen, bezüglich der Anzahl der jeweils gefahrenen Kilometern gegeneinander antreten.

Schulen rücken in den Fokus

Laut der Internetseite der Aktion hatten sich aus Radolfzell bis Freitagmittag bereits 279 Personen in 28 Teams angemeldet. Im vergangenen Jahr wurden in Radolfzell beim Stadtradeln insgesamt 56.354 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, dadurch konnten 8679 Kilogramm Kohlendioxid eingespart werden.

Laut der Stadt rückt in diesem Jahr die Teilnahme von Schulen noch stärker in den Fokus: Unter dem Dach des Landesprogramms „Movers – Aktiv zur Schule“ finde erstmalig das Schulradeln als Sonderwettbewerb im Rahmen des Stadtradeln statt. Die aktivsten Schulen werden ausgezeichnet.

Gefährliche Stellen sollen gemeldet werden

Die Stadt weist zudem darauf hin, dass Teilnehmer beim Stadtradeln nebenbei auch Radolfzell dabei unterstützen können, fahrradfreundlicher zu werden. Mit der Meldeplattform Radar! hätten sie die Möglichkeit, über die Stadtradeln-App oder im Internet unter www.radar-online.net auf Mängel und gefährliche Stellen an Radwegen aufmerksam zu machen. Dafür müsse lediglich die betroffene Stelle auf einer digitalen Straßenkarte markiert und die Gefahrenstelle beschrieben werden. Im Anschluss werde der zuständige Fachbereich in der Stadtverwaltung automatisch informiert.

Wer an der Aktion Stadtradeln teilnehmen will, kann sich im Internet unter www.stadtradeln.de/radolfzell noch bis zum Start anmelden.