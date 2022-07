von pm

Der Spielplatz an der Praxedisstraße bekommt ein neues Gesicht: Nachdem Kinder und Eltern beim Bürgerbeteiligungs-Picknick Ende April mit Oberbürgermeister Simon Gröger ihre Wünsche und Ideen für eine zukünftige Gestaltung äußerten, steht nun fest, was realisierbar ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden Budgets von 75.000 Euro wurde ein Umsetzungsplan erarbeitet.

Die gewünschten Spielelemente, die mit dem vorhandenen Budget angeschafft werden können, sind bereits bestellt und werden voraussichtlich im September geliefert. Sobald sie eintreffen, werden sie von den Mitarbeitern der Technischen Betriebe Radolfzell auf dem Spielplatz aufgestellt. Die Fertigstellung des Umbaus ist für den Herbst dieses Jahres geplant.

Das ist alles geplant

Folgende Spielmöglichkeiten werden zur Verfügung stehen: ein Kletterturm für Kinder ab fünf Jahren, ein Spielturm für Kleinkinder, ein Wipp-Pferd für Kleinkinder, eine Tischtennisplatte, ein barrierefreies Karussell, eine dreisitzige Schaukel für kleine und große Kinder, ein Boule-Feld für Erwachsene und zwei Tisch-Bank-Kombinationen zum Picknicken. Darüber hinaus wird über dem bestehenden Sandkasten ein Sonnensegel angebracht.

Zudem wird das vorhandene Sträucher-Labyrinth aus Büschen und kleinen Bäumchen, in dem die Kinder gerne herumlaufen und sich verstecken, aufgewertet und einer grundlegenden Pflege unterzogen. Angelegt werden zusätzlich auf dem gesamten Areal neue Wege und Treffpunkte aus wasserdurchlässigem Brechsand, um den Platzcharakter zu verstärken. Der bisher auf dem Bereich verlaufende Asphaltweg sowie die vorhandenen Erdhügel werden im Zuge dieser Maßnahme zurückgebaut. Die bestehenden Spielgeräte sind allesamt noch gut erhalten und werden daher nicht erneuert, aber versetzt.

Spielplätze sollen nach und nach saniert werden

„Mein klares Ziel ist es, dass die Spielplätze in Radolfzell nach und nach saniert werden – und dass Geräte, die kaputtgehen, auch gegen neue ausgetauscht werden“, so Oberbürgermeister Simon Gröger. Zudem betont er, dass es ihm wichtig sei, „dass es in Radolfzell ausreichend Spielplätze gibt – und dass diese mit guten Geräten von hoher Qualität ausgestattet sind“.