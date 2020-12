von Gerald Jarausch

Daniel Burger ist momentan nicht zu beneiden. Der Radolfzeller Einzelhändler und gleichzeitige Gastronomiebetreiber hat derzeit gleich zwei Geschäftsfelder, die unter den Einschränkungen des Corona-Lockdowns leiden. In seinem Modegeschäft „Dresscode“ an der Schützenstraße/Ecke Poststraße und dem Restaurant „Steg 11“ auf dem Gelände des Yachtclubs läuft gerade sehr wenig. Für das Modegeschäft hat er jetzt aus der Not heraus einen Vertriebsweg ersonnen, der wenigstens ein paar Umsätze generieren soll. Daniel Burger bietet an, nach Absprache kostenfrei Kleidungsstücke zu den Kunden zu bringen, damit diese sich etwas Passendes aussuchen können. Kommuniziert wird entweder über Telefon oder soziale Medien: „Mir ist alles recht“, sagt er.

In der Regel sagen die Kunden, was sie sich grundsätzlich vorstellen beziehungsweise wünschen. Dann sucht Daniel Burger aus den vorrätigen Kollektionen etwas Geeignetes heraus. Anschließend fotografiert er die Stücke und sendet den Kunden zur ersten Eingrenzung die Bilder zu. Diese treffen eine Vorauswahl und diese wiederum bringt Daniel Burger dann bis zur Haustür. Zweimal in der Woche fährt er die Kleiderstücke aus oder holt die nicht gewünschten wieder ab. Trotz des enormen Aufwands für diesen Dienst verlangt Burger keine Extragebühren.

Im Lager steht Ware für rund 70.000 Euro

Im Grunde treibt ihn die Sorge um den Fortbestand des eigenen Geschäftes zu diesem Angebot. Denn Daniel Burger sitzt förmlich auf einem Berg von Winterkleidung, die er aktuell kaum verkaufen kann. Die Winterware hat er bereits zu Anfang des Jahres bei seinen Händlern bestellt. Nun füllt sie sein Geschäft und das Lager, ohne dass Menschen die Ware in Augenschein nehmen, geschweige denn kaufen können. Und der nächste Schub an Ware steht schon in den Startlöchern. Im „Dresscode“ befinden sich Waren im Wert von rund 70.000 Euro, die erst einmal verkauft werden wollen. Im Moment macht sich Daniel Burger keine Illusionen, dass er sie tatsächlich verkaufen kann. Sein Umsatz wird voraussichtlich höchstens 60 Prozent des Üblichen betragen.

Besonders schmerzt die Tatsache, dass der Dezember in normalen Jahren ein sehr umsatzstarker Monat ist. Mit seinem Bring-und Abholdienst als auch dem Verkauf von Gutscheinen hofft er nun zumindest etwas in seine Kasse zu bringen. Die weiterreichenden Folgen des Lockdowns mag er sich noch gar nicht ausmalen. „Das dicke Ende kommt noch“, sagt er mit Blick auf die problematische Lage der Einzelhändler. Immerhin spürt er eine gewisse Unterstützung von seinen Kunden. „Die meisten wissen, wie schwierig es für uns ist, und versuchen uns zu unterstützen“, sagt er.

Zuwachs im Verkauf hat wohl nur die Jogginghose

Nun hofft Daniel Burger, dass die Zeit des harten Lockdowns nicht zu lange andauert. Sollte es Mitte Januar oder Anfang Februar wieder möglich sein, Waren zu verkaufen, dann könnte er zumindest einen Teil seiner Winterware noch an den Mann oder die Frau bringen. Ein grundsätzliches Problem ist damit aber noch nicht beseitigt. In Zeiten des Home-Office benötigen die Menschen generell weniger Kleidung, denn sie verlassen ja auch weniger das Haus. Wenn überhaupt, erlebt vielleicht die Jogginghose einen nennenswerten Zuwachs im Verkauf. Das ist nicht gerade das Kleidungsstück, dass Daniel Burger in diesem Winter in großen Stückzahlen eingekauft hat.