von Georg Lange

Vielleicht ist es nach fast 50 Ehejahren das Rezept für dauerhafte Beziehungen: Sie bringt die Ideen ins Haus. Er führt sie aus.

Die hölzerne Futterstelle für Vögel kam in einem Päckchen an Klaus Gätjens Ehefrau Katharina an, die auch Seniorenrätin ist. Dann sei das Geschenk zu einem Denkanstoß geworden, erzählt Gätjens vom Start einer Aktion für das Tierheim: Als sicher war, dass das Tierheim bei einer Infoveranstaltung des Seniorenrates im Mehrgenerationenhaus (MGH) am kommenden Donnerstag auftreten werde, kam der Gedanke, dass man einen Beitrag für den Tierschutz leisten könne.

30 Futterstellen zum Mitnehmen

In mehreren Etappen sind 30 Futterstellen in den Farben blau, rot und grün für den Radolfzeller Tierschutzverein entstanden: Wer zu Hause einen Garten oder einen Balkon hat, kann laut Gätjens bei der Informationsveranstaltung eine dieser selbstgebastelten Futterstellen mit Knödel mitnehmen.

Schön wäre es, wenn für das Tierheim dabei eine kleine, unverbindliche Spende in Höhe von etwa fünf Euro pro Futterstelle zusammen käme, so der Hobbybastler.

Die Rohlinge für die Futterstellen wurden von einem Baumarkt zugeschnitten. Die Kanten hat dann Klaus Gätjens auf dem Balkon mit einer Feile bearbeitet, die Oberflächen hat er geschmirgelt. Der 78-jährige Senior hat die Teile miteinander verschraubt und lackiert.

Eine blaue Variante stamme von einem Fehlkauf seiner Frau Katharina Gätjens. „Ich hatte mal falsche Farbe gekauft und die kommt jetzt als Farbvariation dazu“, sagt sie mit einem Zwinkern. Humor wird in der Familie großgeschrieben und bei jeder Gelegenheit subtil versprüht.

Senioren dürfen Tiere streicheln

Bei der Veranstaltung des Seniorenrates im MGH mit Anmeldung möchte die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Julia Bierbach, am Donnerstag, 3. März um 14.30 Uhr, die Arbeit des Tierheims vorstellen und auch Tiere zum Streicheln mitbringen. Es geht unter anderem um die Standortsuche für ein geeignetes neues Tierheim. Das aktuelle im Schießhüttenweg sei sehr beengt, so Bierbach.