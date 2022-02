von Georg Lange

Wie lege ich einen Garten für Wildbienen an? Und wie bepflanze ich Hochbeete? Lerne ich lieber, einen Kurzfilm zu drehen, oder meine Fahrrad zu flicken? Oder gehe ich ohne besonderen Anlass jeden Dienstag und Donnertag zum offenen Treff in das Kinderkulturzentrum und lasse mich überraschen, was das Lollipop-Team für mich bereithält?

Programm beginnt am 15. März

Das Frühjahrs- und Sommerprogramm des Lollipop startet am 15. März mit einer Fülle von Angeboten für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren. Das Programmheft wird in den Schulen ausgelegt. Die Anmeldung ist von Montag, 14. Februar, bis 6. März möglich – allerdings ab diesem Jahr nur noch über das Internet. Dies gilt auch für alle anderen städtischen Angebote für Kinder und Jugendliche – wie die des Café Connect und die Ferienbetreuung.

Die Eltern müssen sich unter www.unser-ferienprogramm.de/radolfzell anmelden, können dort Veranstaltungen buchen und gegebenenfalls den Teilnahmebeitrag über eine SEPA-Lastschrift abbuchen lassen. Für Inhaber der Zeller Karte gibt es 50 Prozent Nachlass.

Sollte die Internet-Anmeldung eine Hürde darstellen, so helfen Mitarbeiter über das Telefon weiter, verspricht Jeanine Steppacher vom Team des Lollipop. Im Programmheft befindet sich ein QR-Code, über den man zum Anmeldeformular geleitet wird. Bei einer Überbuchung entscheidet das Los. Nach Anmeldeschluss erhalten die Eltern oder Kinder im Onlineportal eine Bestätigung für die Teilnahme.

Offenes Angebot im Lollipop

Neben vielen Veranstaltungen gibt es im Lollipop auch ein offenes Angebot: Jeden Dienstag und Donnerstag können Kinder auch ohne Anmeldung kommen, so die Leiterin der städtischen Abteilung Kinder und Jugend, Eva-Maria Beller. „Wir sind ganz überzeugt davon, dass Kinder Freizeit brauchen“, so Beller: „Sie brauchen Freigang zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung.“

Und das Lollipop wolle hierfür einen großen Beitrag leisten. Für die Ferien wird es ein eigenes Programm geben. Ab Juni ist das Lollipop auch in den Ortschaften mit einem Bus voller Spiele unterwegs.