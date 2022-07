von Nathan Ames

Für den Katholischen Kindergarten St. Josef bedeutet Inklusion Zusammenarbeit, Haltung, aber vor allen Dingen auch Vielfalt. „Zirkus Palbo“ heißt das neue Projekt mit dem die Einrichtung diese Vielfalt zeigt – aber auch noch andere Ziele verfolgt.

Über eine Woche hinweg haben Kinder und Erzieher eine Vorstellung für ihr Sommerfest vorbereitet und die Anstrengungen haben sich gelohnt: Die kleinen Zirkusdarsteller führten für ihre Eltern Jonglagen, Menschenpyramiden und Kugellauf an der alten Konzertmuschel auf.

Kita wird seit 2017 durch ein Bundesprogramm unterstützt

Die Kinder suchten sich eine von fünf Gruppen aus, welche auf eine bestimmte Zirkusnummer ausgerichtet war. „Wir wollen jedem Kind, unabhängig von kulturellen, sozialen und ethnischen Hintergrund, egal ob schüchtern oder mutig, eine Bühne zum Strahlen geben“, sagt Kindergartenleiterin Katharina Leichtle. „In unserer Einrichtung betreuen wir Kinder aus 13 Nationen, dementsprechend steht interkulturelle Arbeit immer auf der Tagesordnung.“

Was bei der Vorstellung zunächst nur wie Spiel und Spaß wirkt, hat einen ernsten Hintergrund. Aktionen wie das Zirkusprojekt können alleine von der Einrichtung nur schwer getragen werden. Deswegen wird die Kita schon seit 2017 von dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ unterstützt. Dieses setzt sich für hochwertige Bildungsangebote und Chancengleichheit ein.

Wie geht es mit der Förderung weiter?

Jedoch könnte diese Unterstützung ab dem nächstem Jahr für den St. Josef-Kindergarten wegfallen, da ein Nachfolgeprogramm noch in den Sternen stünde. Katharina Leichtle berichtet: „Es wäre ein enormer Verlust, wenn das Bundesprogramm in keiner Form fortgeführt wird.“

Durch dessen Hilfe hätten sie eine Zirkuspädagogin als neue Fachkraft, die sie nicht nur tatkräftig unterstützten würde, sondern auch einen reflexiven Input und professionelle Einschätzungen für das Team gäbe.

Änderungen durch Corona Gerade während den Krisenzeiten waren Einfallsreichtum und Einsatz bei den Erzieherinnen des Kindergartens oft gefragt. In der Pandemie konnte das Team aufgrund der Einschränkungen das Sommerfest nicht in der Einrichtung stattfinden lassen, deswegen brachten sie das Sommerfest zu den Kindern. Mit einem zum Eiswagen umfunktionierten Campingbus besuchten die Mitarbeiter die Kinder direkt vor der Haustür. Und als der Kindergarten aufgrund hoher Infektionszahlen geschlossen werden musste, schmückten die Erzieher die Außenfassade und baten eine Spielzeugausleihe am Eingang an. Zu diesem Engagement sagt Katharina Leichtle: „Die Erzieher, die Kinder – wir alle sind unterschiedlich und arbeiten doch als eine Gruppe. Ein Kindergarten ist eben nicht nur ein Gebäude, nein, es ist die inklusive Gemeinschaft, die diese Einrichtung ausmacht.“

„Die Teilnahme am Programm war und ist für uns eine Riesenchance. Dementsprechend war es uns Kollegen auch wichtig mit den letzten Geldzuschüssen etwas Großes auf die Beine zustellen. Daraus hat sich unser Zirkusprojekt ergeben“

Harte Arbeit – aber sie gibt auch viel

Das Sommerfest-Projekt ist jedoch nicht nur als ein Zeichen gegen die Abschaffung des Bundesprogrammes gedacht, sondern will auch ein Statement zur pädagogischen Arbeit und deren Fachkräftemangel geben. „Ich will zwar nichts beschönigen“, sagt Leichtle. „Unser Beruf ist anstrengend und kann oft sehr hart sein. Aber es gibt auch soviel an unserer Arbeit zu lieben“. Laut Leichtle sei das Gefühl, zu wissen, dass man auf Kinder ein positiven Einfluss für ihren weiteren Lebensweg hinterlassen hat, unbeschreiblich.

Die Problematik des Fachkräftemangel sehe sie zwar auch bei der Wahrnehmung und Darstellung des Erzieherberufes in der Öffentlichkeit. Aber sie sagt auch: „Ich bin überzeugt, dass nur neue Fachkräfte gewonnen werden können, wenn man innerhalb unserer Arbeit mehr Begeisterung zeigt. Im Prinzip wollen wir mit diesem Zirkusprojekt genau das geben, eine Gegenhaltung zu dieser Negativität und ein Blick auf die positiven Seiten des Berufes.“