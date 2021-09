Mit einem großzügig dimensionierten Anbau ist der katholische Kindergarten St. Blasius in Bankholzen erweitert worden. Damit hat die Gemeinde Moos als Baulastträger der Einrichtung ein weiteres Großprojekt der letzten Jahre abgeschlossen. Knapp 2,1 Millionen Euro hat sich die Gemeinde die Erweiterung insgesamt kosten lassen.

Der Anbau an den bestehenden Baukörper bietet Raum auf insgesamt 350 Quadratmetern und schafft so die Bedingung, in Zukunft mehr Kinder im Alter von unter drei Jahren adäquat betreuen zu können. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen für diese Kinder besonders gestiegen ist. So gibt es in dem Anbau einen zusätzlichen U3-Gruppenraum inklusive Schlaf- und Wickelraum. Mit der Ganztagesbetreuung ist auch der Bedarf an Verpflegungsmöglichkeiten gestiegen. Diesem hat man damit Rechnung getragen, dass in den Anbau ein Essraum inklusive Küche eingebaut wurde, der möglichst zentral angesiedelt wurde. Im Erdgeschoss finden sich ein großzügiger Eingangsbereich, Personal- und Technikräume sowie ein Zimmer für Elterngespräche.

Die in Massivbauweise ausgeführte Unterkonstruktion wurde im Obergeschoss durch Holzbau ergänzt. Sämtliche Elemente im Innen– und Außenbereich wurden in Holzständerbauweise ausgeführt. Die spiegelt sich optisch auch im Außenbereich durch eine Verschalung aus Weißtanne wider. Als Dachkonstruktion wurden zwei getrennte Pultdächer gewählt, um dem Baukörper eine größere Leichtigkeit zu verleihen. Sie sorgen für eine bis zu 4,50 Meter hohe Raumhöhe und dank Oberlichtern für einen größeren Lichteinfall.