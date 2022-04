von Natalie Reiser

Der Kinderbuchautor und Schauspieler Oliver Scherz ist in die Radolfzeller Stadtbibliothek gekommen, um in acht Lesungen insgesamt rund 400 Grundschülern die Welt seiner Bücher näherzubringen. Das Projekt Writer in Residence, zu dem in jedem Jahr andere Schriftsteller eingeladen werden, soll Kindern die Freude am Lesen vermitteln. Nach der Lesung können sie dem Autoren Fragen zum Buch und zu seiner Arbeit stellen. Das Leseförderungsprojekt wird von der Messmer Stiftung unterstützt.

Die Aufmerksamkeit von Kindern beim Vorlesen über eine längere Zeit zu fesseln, ist nicht immer leicht. Doch wenn Oliver Scherz aus seinen Büchern vorliest, dann beginnen die Figuren förmlich lebendig zu werden. Die Dinosaurier setzen sich langsam in Gang und, während die alte verrostete Schwingtür zum Westernsaloon knarzend aufgeschoben wird, ist Totenstille in der Stadtbibliothek.

Erzählungen werden förmlich lebendig

Oliver Scherz liest den Grundschülern der Rheinklangschule und der Grundschule Güttingen nicht einfach nur aus seinem Buch „Wenn der geheime Park erwacht, nehmt euch vor Schabalu in Acht“ vor. Er lässt den Wind pfeifen, spielt die buckelige Lumpenfigur mit dem hämischen Grinsen und begleitet auf seiner Gitarre den Cowboy, der in die Prärie reitet.

In der Geschichte, der die Kinder während dem Vortrag gebannt lauschen, entdecken die Geschwister Jonathan, Kaja und Mo einen verlassenen Abenteuerpark. Sie treffen auf den autoritären Sheriff, der sie aus dem Park jagen will.

Zur Person Der 1974 in Essen geborene Autor absolvierte eine Schauspielausbildung in Leipzig an der Hochschule für Musik und Theater. Danach spielte Oliver Scherz an Theatern in Leipzig und Karlsruhe. Auch in Fernsehserien übernahm er Rollen. Seit der Geburt seiner Tochter begann Oliver Scherz Kinderbücher zu schreiben. Zwölf Bücher, darunter die vierbändige Serie von Ben und seiner Schildkröte Herr Sawa, sind in den Verlagen Thienemann, Peter Hammer und Beltz und Gelberg erschienen. Derzeit arbeitet Scherz an einem weiteren Kinderbuch. Im Jahr 2015 wurde Oliver Scherz als „Lesekünstler des Jahres“ ausgezeichnet. Der Autor lebt mit seiner Familie in Freiburg. (rei)

Lang und hager, wie ein knochiger Baum, baut der große Mann sich vor ihnen auf und herrscht sie an: „Ihr gehört nicht hierher, geht nach Hause!“ Doch die drei haben von dem faszinierenden Schabalu gehört, der hinter der Geisterwelt und dem Piratensee in einem Schloss wohnt. Dort regnet es Puderzucker. Und es steigt eine Riesenparty.

Diese Schwierigkeit, vor der alle Eltern stehen, hat Scherz zum roten Faden in seinem Buch gemacht: Einerseits Regeln für die Kleinen aufzustellen und auf deren Einhaltung zu achten und andererseits dem Kind freien Lauf lassen zu wollen. „Dieses Thema hat mich als Vater in der Zeit, in der unsere Kinder klein waren, täglich beschäftigt“, antwortet er auf die Frage eines Kindes nach der Lesung.

Angefangen hat es mit Geschichten für die Tochter

So sind der strenge Sheriff und die Phantasiefigur Schabalu in dem Buch, in dem es vor unterschiedlichen Figuren nur so wimmelt, zu den wichtigsten Gegenpolen geworden. Wie Schabalu denn nun wirklich aussieht, will ein anderes Kind wissen. „Es gibt so viele Schabalus wie Köpfe in diesem Raum“, antwortet Scherz. „Jeder stellt sich die Figur ein bisschen anders vor, und das ist gut so. Behaltet eure Phantasie!“, ermutigt er die Schüler.

Autor zu werden, sei kein vorgezeichneter Weg für ihn gewesen. Scherz, der mit seiner Familie in Freiburg lebt, ist ausgebildeter Schauspieler. An verschiedenen Theatern und in einigen Fernsehserien hat er Rollen übernommen. Doch schließlich habe er festgestellt, dass ihn der Beruf eines Schauspielers doch nicht ausfülle, erzählt er weiter.

Als seine Tochter geboren wurde, schrieb er eine Geschichte für sie. Ein Verlag machte ein Kinderbuch daraus und innerhalb eines Jahres wurde das Schreiben zu seinem Hauptberuf. Doch die Schauspielerei hat er nicht ganz an den Nagel gehängt.

Um seine Bücher vor jungem Publikum vorzustellen, ist er viel auf Lesereisen unterwegs. Und wenn Scherz seine Geschichten vorträgt, wird er wieder zum Schauspieler. Er spielt jede Figur, stellt die Stimmen nach, singt und spielt auf der Gitarre. Dieser Beruf erfülle ihn, er helfe, freie Gedanken zu entwickeln. An die Kinder gerichtet meint er: „Das ist wichtig. Und Lesen hilft dabei!“