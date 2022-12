von Gerald Jarausch

Wenn Tina Laakmann vom Bio-Restaurant Safran in Radolfzell eine Tendenz in Sachen Küche für die vergangenen Jahre formulieren sollte, dann kommt sie schnell auf Begriffe wie vegetarisch und vegan. Immer mehr Kunden, die ihr Restaurant betreten, wünschen sich ein Essen, dass ohne Fleisch auskommt. Und das ist leichter, als so mancher denken würde. Denn die Köche der Welt kennen seit jeher Fleischersatzstoffe oder Alternativen, die den Geschmack des tierischen Produktes ohne nennenswerte Einbußen ersetzen können.

Doch spätestens an den Festtagen verfallen die Menschen gerne in althergebrachte Muster und enden dann bei Gänsebraten und Co. Daher kommt es laut Tina Laakmann darauf an, „Fleischgerichte vegetarisch zu interpretieren“ und sie nicht eins zu eins zu ersetzen.

Das Geheimnis nennt sich Seitan

Grundsätzlich kann auch die vegetarische Küche festlich, wie ein Beispiel aus Tina Laakmanns Küche beweist. Mit etwas Übung und Erfahrung kann das vegetarische Zürcher Geschnetzelte mit Spätzle und Rotkohl problemlos in der heimischen Küche nachgekocht werden.

Das Geheimnis – oder besser gesagt der entscheidende Unterschied – ist die Zutat Seitan. Dabei handelt es sich um ein natürliches Produkt aus der makrobiotischen Küche, das im Wesentlichen aus Weizenmehl gefertigt ist. In Kombination mit anderen Zutaten stehe es dem klassischen Zürcher Geschnetzelten in nichts nach.

So gelingt das fleischlose Geschnetzelte

Für das Gericht werden zwei Zwiebeln klein geschnitten und zusammen mit ebenfalls zerkleinerten braunen Champions angebraten. Dann fügt man 500 Gramm Seitan und zerkleinerte Paprikastreifen hinzu und brät sie weiter. Dann folgen klein geschnittene Cornichons, zwei Teelöffel Senf, 200 Milliliter Sahne und etwas weißer Balsamico-Essig für die Würze.

Das Seitan ersetzt in diesem Gericht das Fleisch. | Bild: Jarausch, Gerald

Abschließend wird mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Den festlichen Touch bekommt das Gericht durch Rotkohl mit Preiselbeeren oder Maroni. Das Ganze wird an Spätzle oder alternativ Semmelknödel serviert. Gewürze wie Zimt oder Nelken sind für das weihnachtliche Gericht aus Sicht von Tina Laakmann nicht zwingend: „Die kommen eher aus der orientalischen Küche“, sagt sie.