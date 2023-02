Radolfzell vor 1 Stunde

Kein Streik, aber deutlicher Protest: Arbeiter von Schiesser und Allweiler fordern mehr Geld

Am Montag, 27. Februar, trafen sich Mitarbeiter von Allweiler und Schiesser in Radolfzell zu einer gemeinsamen Protestaktion in der Mittagspause. Dabei ging es um Geld und Benachteiligung.