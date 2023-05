Die Feuerwehr und die DLRG sind am Dienstag um 18.35 Uhr zu einer Wasserrettung auf den Untersee alarmiert worden. Das meldet die Feuerwehr. Laut Meldung sollen sich zwei Personen in einem Kanu in Not befunden haben, während zwei weitere betroffene Person sich bereits eigenständig an Land gerettet hätten.

Die Einsatzkräfte hätten die Einsatzstelle laut Mitteilung unverzüglich angefahren. Die beiden betroffenen Personen im Kanu seien durch ein Einsatzboot der DLRG aufgenommen und erstversorgt worden, während das Kanu durch ein Boot der Feuerwehr gesichert und an Land geschleppt wurde. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst habe alle vier Personen an Land versorgt.