von Anna-Maria Schneider und Andreas Schuler

Zugegeben: Angesichts des derzeit schönen Spätsommerwetters fällt es eher schwer, an Glühwein, heiße Maroni oder kandierte Äpfel zu denken. Doch gerade jetzt laufen die Vorbereitungen für den nächsten Weihnachtsmarkt auf Hochtouren. Die Händler des Budenzaubers in Konstanz bereiten sich bereits Monate vorher auf das Dezember-Ereignis vor.

Corona jedoch hat diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. 2020 haben Konstanz und Radolfzell die Märkte wegen der Pandemie absagen müssen. In diesem Jahr sind die Verantwortlichen noch nicht so weit mit der Planung als sonst.

Erste Planungen finden statt

Auch in Radolfzell möchte man den beliebten Christkindlemarkt durchführen. Die Aktionsgemeinschaft als Veranstalter befindet sich aktuell in Planungsgesprächen mit der Tourismus und Stadtmarketing GmbH. „Wir erarbeiten ein gemeinsames Konzept für die Adventszeit, welches unter Pandemiebedingungen umgesetzt werden kann.

Wie genau das aussehen wird, hängt auch von der neuen Verordnung ab, die für kommende Woche angekündigt ist“, schreibt Beate Grünwald, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft auf SÜDKURIER-Anfrage. Aktuell könne man deswegen noch nichts sagen.

Hoffnung auf Verlässlichkeit

Auch der Konstanzer Veranstalter Levin Stracke würde den Budenzauber gern ausrichten – doch derzeit kann auch er keine verbindliche Aussage treffen. „Nächsten Montag soll die neue Corona-Verordnung in Kraft treten. Darin sind auch die Bestimmungen für Freiluft-Veranstaltungen enthalten“, erklärt er.

Erst dann herrsche Klarheit, ob der Markt in Konstanz in Frage kommt. Ideen, so Stracke, habe er genügend. Er erklärt: „Wir müssen uns dann mit der Frage beschäftigen: Kann man das in Konstanz unter den Voraussetzungen umsetzen?“ Denkbar sei auch eine Bestimmung, nach der für den Zutritt die 2G-Regel gilt: geimpft oder genesen.

„Sowohl für uns als auch für die Händler ist es wichtig, dass wir eine verlässliche Entscheidung haben“, sagt Stracke. „Denn wir gehen ein hohes finanzielles Risiko ein. Eine Schließung des Marktes nach nur einer Woche wäre fatal.“