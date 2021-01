Die Hoffnung war groß, als man vor etlichen Monaten die neuen Termine für den Kabarett-Winter 2021 abmachte. Doch nun ist klar, dass in diesem Frühjahr keine Veranstaltungen möglich sein werden.

Der Veranstalter MCD Sportmarketing aus Überlingen hat aus diesem Grund die Termine erneut nach hinten geschoben. Dieses Mal bis in den Herbst.

Frederic Hormuth redet Klartext | Bild: Grenzfrequenz

Kabarettist und Musiker Frederic Hormuth sollte am Freitag, 29. Januar, im Milchwerk auftreten, wird nun aber am Mittwoch, 13. Oktober, in Radolfzell zu Gast sein.

Am Freitag, 5. Februar, sollte die Schauspielerin und Komikerin Mirja Regensburg ihren Auftritt haben, sie wird am Montag, 25. Oktober im Milchwerk sein. Am Freitag, 19. Februar, war der bayrische Kabarettist Bruno Jonas geplant, er wird aber auf den 26. März 2022 verschoben. Schauspieler und Komiker Bernhard Hoecker sollte am Mittwoch, 10. März, auftreten. Nun kommt er am Montag, 15. Oktober.

Mirja Regensburg | Bild: Florian Clyde

Kabarettistin Simone Solga wird von Samstag, 13. März, auf Montag, 11. Oktober, verschoben. Die Magier 3.0 sollten am Donnerstag, 25. März, den Abschluss des Kabarett-Winters 2021 bilden, sie treten nun am Mittwoch, 24. November, auf.

Christoph Sieber. Bild: Tatiana Kurda, Fotografen-Welt | Bild: TATIANA KURDAFOTOGRAFEN-WELT

Polit-Kabarettist Christoph Sieber war am Freitag, 10. März, eingeplant, für seinen Auftritt suchen MCD Sportmarketing noch einen Ersatztermin, der aber vermutlich erst im Jahr 2022 sein werde.

Doch ist der Kabarett-Winter 2020 noch nicht beendet. Der Auftritt von Komponist, Kabarettist, Klavierist und Wahl-Weimarer Uli Masuth „Mein Leben als ICH“ wurde von Mittwoch, 13. Januar, auf Sonntag, 16. Mai, verschoben.

BERNHARD HOECKER: ‚Morgen war gestern alles besser‘ PLAKAT – 2018. Photo: Morris Mac Matzen/mmacm.com für 7 Punkt 7 Dittmann & Ebeling GmbH ***Verwendung honorarfrei im Zusammenhang mit der Berichterstattung und Kooperation zu und mit dem Programm BERNHARD HOECKER: ‚Morgen war gestern alles besser‘ – Jegliche Verwendung nur nach Absprache mit 7 Punkt 7 Dittmann & Ebeling GmbH.*** | Bild: Morris Mac Matzen

Der Comedy-Magier Christopher Köhler wurde mit seinem Programm „Große Klappe – Tricks dahinter!“ von Mittwoch 20. Januar, auf Samstag, 22. Mai, verlegt. „Wir bitten unsere Besucher, ihre Karten zu behalten, um die Künstler zu unterstützen“, sagt Wolfgang Frey von MCD Sportmarketing. Die Kulturschaffenden würden gerade die schwierigste Zeit ihrer Künstlerkarriere erleben.